蔡易餘宣傳車司機拆反同婚布條 與媽媽盟互控官司不起訴
嘉義縣立委蔡易餘去年底競選連任，競選總部宣傳車司機拆除社團法人台灣全國媽媽護家護兒聯盟（簡稱媽媽盟）22面反同婚文宣布條，2名司機與蔡易餘共3人被告竊盜、毀損罪，蔡還被告誹謗罪；蔡反控告媽媽盟陳姓秘書長及嘉義區聯絡人林姓女子，違反選罷法及加重誹謗；嘉義地檢署今天對雙方5人都不起訴處分。
檢方說，黃姓、陳姓司機認為反同婚布條署名單位未合法立案，內容「黑函」，自行清除，不構成毀損、竊盜；蔡易餘對「媽媽盟」可受公評事項評論，且用「不實訊息、假消息、黑函」，並無帶情緒性謾罵或減損人格，是基於善意發表的評論。
另「媽媽盟」陳姓秘書長及林姓聯絡人被告委託製作的布條，是對公眾人物蔡易餘，基於善意發表評論，陳述事實非杜撰假造，「阮想要抱孫！」等用詞，屬反同婚常用說法，意見評論善意，不構成誹謗及意圖使人不當選的選罷法。
媽媽盟志工說，反同婚文宣布條總會統一製作，在嘉縣海區掛600面，被蔡易餘宣傳車司機在水上鄉割除22面，向警方提告竊盜毀損，她們強調媽媽盟大選訴求下架聯署提案同婚的66名立委；蔡易餘說，媽媽盟對同婚立場主張立專法，與他們主張相同，他強調，對未合法署名黑函布條，他們扮演環保志工主動拆除，反同婚布條署名「台灣媽媽盟」等團體，內政部查無資料，布條內容是「黑函、假消息」。
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