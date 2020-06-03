蔡易餘宣傳車司機拆反同婚布條 與媽媽盟互控官司不起訴

嘉義縣立委蔡易餘去年底競選連任，競選總部宣傳車司機拆除社團法人台灣全國媽媽護家護兒聯盟（簡稱媽媽盟）22面反同婚文宣布條，2名司機與蔡易餘共3人被告竊盜、毀損罪，蔡還被告誹謗罪；蔡反控告媽媽盟陳姓秘書長及嘉義區聯絡人林姓女子，違反選罷法及加重誹謗；嘉義地檢署今天對雙方5人都不起訴處分。

檢方說，黃姓、陳姓司機認為反同婚布條署名單位未合法立案，內容「黑函」，自行清除，不構成毀損、竊盜；蔡易餘對「媽媽盟」可受公評事項評論，且用「不實訊息、假消息、黑函」，並無帶情緒性謾罵或減損人格，是基於善意發表的評論。

另「媽媽盟」陳姓秘書長及林姓聯絡人被告委託製作的布條，是對公眾人物蔡易餘，基於善意發表評論，陳述事實非杜撰假造，「阮想要抱孫！」等用詞，屬反同婚常用說法，意見評論善意，不構成誹謗及意圖使人不當選的選罷法。