台灣法學專家邵子平領大陸身分證 遭廢台籍提告敗訴

83歲的台灣法學專家邵子平去年1月取得大陸護照後，以陸客身分來台觀光，2月間因病向移民署申請延長停留期間，被移民署查出在台設有戶籍；萬華區戶政事務所廢止戶籍登記並請求繳還國民身分證，邵男不服提告，台北高等行政法院認定原處分合法，今判他敗訴，可上訴。

邵子平原本是中華民國國民，在台灣地區設有戶籍、領有國民身分證，去年1月間取得大陸護照，再以陸客身分來台觀光。去年2月26日，因疾病向移民署申請延長停留期間。

移民署查出他在台也設有戶籍，依廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點第4點規定，通知他廢止台灣戶籍。經萬華區戶政事務所審認，邵翁已在大陸設籍且領用大陸護照，依戶籍法第48條之1第6款規定，廢止戶籍登記並通知其配偶。

萬華區戶政事務所另依戶籍法第24條、第48條之1第6款及第62條第1項等規定，委託海峽交流基金會通知邵翁已逕為辦理廢止其在台戶籍登記，並請其繳還國民身分證。

邵翁不服提告。合議庭指出，領取護照及設定戶籍代表國籍及身分關係認同，且與公民權利義務行使息息相關，如許我國人民在大陸設籍、領護照形成雙重身分，且無任何限制，將造成權利義務重疊或衝突。

審酌兩岸目前政治現狀，的確可能嚴重影響國家安全，甚至造成社會動盪，也不利戶籍的行政管理，於是制定相關規定，以確保台灣國家安全及社會安定，屬於維護重要公共利益，立法目的確屬正當，無違反平等原則。

合議庭表示，相關規定法律效果可能涉及人民身分、居住遷徙權、參政權及服公職權限制與剝奪，影響人民權益雖屬重大，但因人民護照領取涉及身分認同，及與國家間忠誠、信賴關係緊密關連。

國家對人民負有照顧及保護義務，人民在民主政體表達政治意見及享有公民權利同時，也應相對負有對國家忠誠義務，民主果實並非得視為理所當然，民主本身蘊含有不可變動絕對價值，此等價值應拘束任何國家公權力行為與人民自由權行使。

在目前兩岸對立及分治現況下，為避免權利義務重疊，甚至衝突，相關規定對人民限制在大陸設籍、領護照的自由所造成效果，為人民可自主選擇決定，實無甚防礙人民在大陸居住、遷徙、經商或旅行權利，與其所欲保護公共利益相較，並無顯失均衡或限制過當，不違反比例原則。

此外，邵翁不符合兩岸關係條例第9條之1第2項所定「經有關機關認有特殊考量之必要」而不註銷台灣地區戶籍登記的例外情形，萬華區戶政事務所作成原處分合法，判決駁回。