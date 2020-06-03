北海油脂案老闆夫妻判無罪 羈押期每日獲賠3000元

北海油脂公司5年前被控用劣質飼料油摻入豬油販售牟利，負責人呂姓夫妻一審被判有罪，二審認為，經鑑定檢驗北海公司成品，僅測出豬油及雞油成分，並無混摻魚油、牛油，符合法律規定，逆轉改判無罪，最高法院去年底駁回檢方上訴，全案無罪定讞。夫妻分遭羈押28日、16日聲請刑事補償，台南高分院准予每日3000元，兩人分獲8萬4000元及4萬8000元補償金。

呂青協及妻子呂黃麗華主張，前因違反食品安全衛生管理法案件，經最高法院判決無罪確定在案，呂前於2014年10月18日經台南地院羈押，迄同年11月14日經准予具保停止羈押，期間共計受羈押28日；另呂妻前於2014年10月30日遭同院羈押，迄同年11月14日經准予具保停止羈押，期間共計受羈押16日。

辯護人指出，呂姓夫妻年逾半百從未面對羈押情況，於遭受羈押期間，人身自由喪失，非但心理、精神造成嚴重打擊，對家庭、名譽及信用等人格權影響極為重大，且兩人同時被禁止接見通信，心中的惶恐無法形容，加上夫婦工作停擺，毫無所得，家中經濟中斷，長輩及子女頓失所依，直至獲無罪判決確定仍舉債度日，痛苦不堪。兩人請求按5000元折算一日，支付呂14萬元、呂妻8萬元的刑事補償金。

台南高分院合議庭審酌，台南地方法院法官係依卷內相關事證而裁定羈押，尚無違法或不當之處，且請求人二人之所以涉入本案而遭裁定羈押，部分原因係因夫妻2人向經營飼料油買賣的郭姓男子購買飼料油發票用以向銀行施詐融資，致使檢警高估2人購入的飼料油數量所致。