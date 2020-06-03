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行銷專員4年挪用8千張客戶禮券 不法所得6百多萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市一家貿易公司徐姓行銷專員，從2013年起，4年間利用寄發禮券給客戶之際，侵占公司各式禮券，包含百貨公司、大賣場禮券，侵占8千多張禮券，金額達641萬餘元。士林地法院依照業務侵占罪，判處1年6月徒刑，緩刑五年，且每月給付1萬5千元，直到清償580萬元。

判決指出，徐姓行銷專員，從2000年起擔任行銷專員，負責保管公司所有的百貨公司、大賣場、超商、藥妝店、書店、電影院等禮券，從2013年至2016年5月間，利用職務之便，登載禮券存量權限，在發放各家銀行指定給客戶禮券之際，挪用禮券自用，且竄改禮券的電腦電磁紀錄，掩飾侵占行為。

公司直到2017年5月發現利潤不足，清查電腦系統資料，發現禮券有異，查出徐的不法行為，依法提告。徐挪用禮券犯行曝光後，坦承犯行，十分後悔，在偵審期間，陸續償還部分款項，並在公司達成和解，約定分期償還共580萬元，今年4月付20萬元，今年5月起每月1期，給付1萬5千元至指定帳戶，直到全部清償完畢，如一期不給付視為全部到期。竄改電磁紀錄部分撤告。

法院審酌，徐利用職務之便業務侵占，造成公司財產損失，且侵占禮券數量非微，甚至登載不實禮券數量掩蓋犯行，犯罪情節嚴重。法院考量，徐犯後坦承犯行，且達成和解，公司也同意給予緩刑。全案依照業務侵占罪判處1年6月徒刑，緩刑5年，應依照和解內容給付賠償金。

士林地方法院。圖/本報資料照片
士林地方法院。圖/本報資料照片

禮券 超商

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