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黃智賢「逆時中」被警送辦　今獲檢方不起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

媒體人黃智賢今年3月在臉書粉絲團貼文，質問衛服部長陳時中對新冠肺炎的防疫作為，因內容提到「台灣的社區感染，是不是因為你裝睡」等語，遭指控違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，被新北市林口分局送辦，但新北地檢署調查後，全案不起訴處分。

警方調查，黃智賢3月6日在臉書粉絲團「黃智賢世界」貼文，內容針對陳時中提出6點質疑，其中一點提到「你陳時中2月1日到2月6日，你是忙著隱匿疫情？還是裝瘋賣傻？你幹什麼去了？台灣的社區感染，是不是因為你裝睡」，認定其有散布不實謠言嫌疑，因此依新冠肺炎防治紓困條例和傳染病防治法移送。

偵訊時，黃智賢否認犯行，強調自己是憂心台灣疫情發展，才寫文章質疑陳時中，而文章論述都有依據，無故意散布謠言和不實訊息。

黃智賢指出，在張貼文章之前，台灣有幾例（如：案24、案27和案34）找不到感染源，且他們都是台灣本土個案，而中央指揮中心2月29日定義的社區感染，主要有「確診病例無法找到感染源」、「本土感染個案超過境外移入個案」、「出現持續及連續性的傳播鏈」和「廣泛發生群聚事件」，貼文是有憑有據。

黃智賢也說，根據媒體2月17日報導，美國疾病管制與防治中心（CDC）網站在她張貼文章之前已把台灣列入社區感染階段，當天也有媒體報導「陳時中表示，疑似台商有自主健康管理，定調零星社區內感染」。另外，總統蔡英文2月20日受訪時，針對此事也回答「目前皆為社區零星案例」。

檢方調查黃智賢貼文的前後文義後，認定她是憂心台灣疫情而提出相關質疑。另外，在她貼文之前，已有社區感染相關報導，難認其有散布謠言或不實訊息的主客觀犯意，全案因其言論與指控罪名構成要件不符而不起訴。

黃智賢 社區感染 陳時中

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