知名刀劍古物收藏家從大陸買武士刀 象牙刀柄害觸法

知名刀劍古物收藏家盧益村，為撰寫書籍今年2月間從大陸購買3把武士刀，卻因象牙製成的刀柄及刀鞘被海關查扣送辦。台北地檢署調查期間，盧男坦承有申請但尚未獲主管機關許可，檢方認定其違反野生動物保育法，考量無前科給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫4萬元。

盧益村收藏大陸兵器已逾50年，包含商朝、春秋戰國等兵劍，數量將近5萬件，著有《中國刀劍武具：臺灣篇》。他創辦風林美術館，也曾應故宮邀請在亞洲文物館展出收藏兵劍。

檢方調查，盧益村今年2月間，從大陸購買一批古劍，卻被海關發現其中3把武士刀的刀柄及刀鞘是象牙材質，由於象牙屬野生動物保育法規定的保育類動物產製品，非經主管機關許可不得輸入。

由於查無許可證明，海關查扣3把武士刀並將他函送法辦。據了解，盧男應訊時供稱，自己是為了寫書才買這批武士刀，已經有向主管機關申請許可，但尚未通過貨品就來了。