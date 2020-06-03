桃園老闆發不出薪水 為付員工薪資竟持刀搶加油站

桃園李姓老闆承攬清潔事業經營不善，已積欠員工薪水數月，他尋覓資金無著落，竟鋌而走險拿水果刀搶劫加油站，得手2萬5000多元現金，但李逃逸2天就落網，因罪證確鑿李坦承不諱，法院考量李作案動機是為償還員工薪水，犯罪手段未釀傷亡，予以減刑依加重強盜判他3年6月，可上訴。

檢警調查，李男承包餐具清洗事業，但因經營不善無力發放員工薪資，去年4月16日竟騎機車跑到加油站，亮出1把水果刀向工作人員恫嚇「錢來出來！」對方不敢反抗，只能讓李將收銀機內2萬5000多元現金搜刮一空。

警方獲報調閱監視器，循線在加油站附近水溝、農田內查獲李作案穿的雨衣、水果刀，2天後在桃園火車站抓到人，由於罪證確鑿，李男也坦承不諱。

法院認為，李男作案動機是因為承包清洗餐具事業面臨困難，無力給付員工薪資，也有相關公會證明書可佐，最後李才鋌而走險犯案，所為固然不能容忍，但審酌他過去無不良前科，素行良好，僅因面臨經營事業困境，為清償積欠員工薪水。

另外，李犯案時僅用手持刀威脅加油站人員就範，並未揮砍造成受傷，其犯行較一般對被害人施加肢體強暴者危害較輕，並衡量他犯後均坦承，已和被害人達成調解取得原諒。