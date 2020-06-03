隱忍定型液臭味多年 丈夫衝動朝妻子臉上噴殺蟲劑挨告

北市一名年約6旬的鄭姓丈夫，因不喜歡妻子頭髮定型液氣味，隱忍多年後，一時衝動拿起殺蟲劑朝妻子臉上按壓三次。妻子臉被噴灑化學藥劑後，怒告家暴殺人未遂罪，台北地檢署調查期間，妻子決定撤告，今給予鄭男不起訴處分。

檢方調查，鄭姓男子的妻子，指控丈夫於今年3月間拿起家中殺蟲劑，朝她臉上按壓三次。她被噴灑化學藥劑後趕緊去醫院驗傷，但醫師認為她毫無外傷，拒絕開立診斷證明，但她認為自己呼吸道不舒服，丈夫涉殺人未遂罪，堅持提告。