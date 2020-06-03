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父大義滅親告么兒不法 霧峰林家後代遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

霧峰林家後代、明台產險前董座林博正，因么兒林明洋向李姓富商借款2.5億元無法還債找他求援，懷疑兒子與外人聯手要掏空家產，提告兩人不法。台北地檢署今依偽造有價證券等罪起訴林明洋，李男因涉傳訊恐嚇林博正等人，另依恐嚇罪起訴。

檢方調查，2016年間，林明洋與李男合夥投資歐元，未料卻買到假鈔。李男認為受騙，提出本票和保證書等資料，向林明洋催討2.5億元債務。

林明洋無力支付，拖欠該筆債務近2年半，因畏懼李男黑道背景，竟偽造父親及哥哥名義，開出多張本票、支票及還款保證書給李男，並找上父親求助。

林博正原本同意替兒子還債，但因兒子非首次在外欠債，他懷疑么兒假借欠下鉅款債務，實際上是串通外人意圖掏空家產，仔細思索後拒絕還債。

事後，李男多次傳訊息威脅林博正，稱自己知道林博正及林兄家族成員個資、家族企業，並恫嚇稱要對外散布「霧峰林家後代是騙子」等言論，林博正因此決定提告么兒及李男。

據了解，庭訊時，林明洋坦承因為債主逼急，才會冒用父親及哥哥名義偽造債權；李男則否認自己與林明洋勾串行騙。檢方調查後，今依涉犯偽造有價證券等罪起訴林明洋，並依恐嚇罪起訴李男。

檢方認為，查無證據以證明林明洋、李姓富商合謀詐騙林博正財產，兩人被控詐欺罪嫌部分，另依罪嫌不足，給予不起訴處分。

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