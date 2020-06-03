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逃逸女移工想用2萬元行賄警察 法院認定貪污罪判免刑

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

25歲印尼籍女移工，今年5月深夜獨自走在路上，遭警方巡邏盤查，發現是逃逸移工，她竟涉嫌行賄警方「我現在拿錢2萬給你好嗎？」，遭依貪污罪嫌送辦，日前檢方依法起訴。士林地方法院認為，她犯非公務員對公務員違背職務行為行求賄賂罪，但屬社會弱勢，一時驚恐才貿然請求用錢通融，無實際交付賄賂，全案判處免刑。

今年5月5日凌晨0點41分，印尼籍女移工走在台北市士林區街頭，士林分局蘭雅派出所黃姓警員巡邏經過，發現她形跡可疑，上前盤查，發現是逃逸移工，準備依法逮捕，女移工竟開口說要行賄警察。

警方秘錄器拍下，女移工慌張地說，「我現在可以給你錢、我不想回家」，「老闆我可以給你錢嗎？我現在拿錢2萬塊給你好嗎？」，「身上有2千塊，馬上給你」等語。

黃姓警員當場拒絕，把她帶回派出所，依法解送移民署收容，並依照貪污罪嫌送辦。她供稱，為了避免被逮捕，才會說要用２萬元行賄。檢方依貪污治罪條例非公務員對於公務員關於違背職務行為，行求賄賂罪起訴。

士林地方法院審酌，印尼籍女移工離鄉背井來台，屬於社會弱勢族群，被警方查獲時，為免遭遣返，導致家庭頓失依靠，一時驚恐才會貿然「請求以金錢換取通融」。法官考量，無實際交付賄賂，且2萬元得依貪污治罪條例減刑，考量犯罪情壯甚微，依法免除其刑。

士林地方法院。圖 /本報資料照片
士林地方法院。圖 /本報資料照片

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