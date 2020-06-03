逃逸女移工想用2萬元行賄警察 法院認定貪污罪判免刑

25歲印尼籍女移工，今年5月深夜獨自走在路上，遭警方巡邏盤查，發現是逃逸移工，她竟涉嫌行賄警方「我現在拿錢2萬給你好嗎？」，遭依貪污罪嫌送辦，日前檢方依法起訴。士林地方法院認為，她犯非公務員對公務員違背職務行為行求賄賂罪，但屬社會弱勢，一時驚恐才貿然請求用錢通融，無實際交付賄賂，全案判處免刑。

今年5月5日凌晨0點41分，印尼籍女移工走在台北市士林區街頭，士林分局蘭雅派出所黃姓警員巡邏經過，發現她形跡可疑，上前盤查，發現是逃逸移工，準備依法逮捕，女移工竟開口說要行賄警察。

警方秘錄器拍下，女移工慌張地說，「我現在可以給你錢、我不想回家」，「老闆我可以給你錢嗎？我現在拿錢2萬塊給你好嗎？」，「身上有2千塊，馬上給你」等語。

黃姓警員當場拒絕，把她帶回派出所，依法解送移民署收容，並依照貪污罪嫌送辦。她供稱，為了避免被逮捕，才會說要用２萬元行賄。檢方依貪污治罪條例非公務員對於公務員關於違背職務行為，行求賄賂罪起訴。