投票所外無法禁攝錄 高雄雙檢：有壓力就報案絕不寬貸

市長韓國瑜罷免案本周六投票，高雄地檢署及橋頭地檢署今天聯手公開說明投開票所內、外的違法行為處理原則。針對「監票」問題，因投票所外的範圍無法禁止民眾不帶、不使用手機等做攝錄舉動，檢方強調，有妨害擾亂投票等行為絕不寬貸；至於第一時間如何界定違法？檢方籲民眾心理感受壓力就報案。

兩地檢署記者會後再重申執法立場，「在投票所30公尺外刻意對選民拍照、攝影，如已妨害民眾投票，可能會構成刑法147條，檢警會積極處理！若民眾感覺到投票秩序被妨害，也可報警。」

媒體詢問，有民眾號召開票時去現場直播、錄影，該如何維持秩序？雄檢襄閱主任檢察官曾靖雅回應，開票所內秩序，選罷法有相關規定，若選罷法沒規定到，回歸行政或刑事法規，由現場員警提供資訊給檢方判斷。

媒體另問，若有民眾在投票所外長期錄影，會構成妨害投票？曾靖雅說，如果擾亂、妨害投票等會依法處理，視不同狀況有不同適用（法條）；媒體再追問，會不會因沒說清楚此行為可不以可做，使雙方陣營派人去滋擾？曾靖雅說，「現場行為態樣太多了，直接做過於具體規定，很容易掛一漏萬，反而會引起民眾的恐慌與不解，就由檢警保持密切聯繫、迅速做因應。」

媒體還問，若民眾看到不同意罷免人士站投開票所附近，讓人有心理壓力，能構成違法？橋檢襄閱主任檢察官王柏敦說，民眾認為有遭受會影響他投票意願的行使，都可隨時報警，檢警一定依法偵辦。

曾靖雅解釋，第1，在投開票所內，有干擾投票等行為不服選務人員制止，亮票、攜出票或刺探別人選票內容，可依「公職人員選罷法」105條、106第2項、108第1項、刑法148條究辦；第2，投票所四周30公尺內，擾亂投票秩序等行為，甚至妨害人行使投票權，適用公職人員選罷法第108第2項、刑法142條或147條查辦。

第3，投票所四周30公尺外，不論直接或間接有妨害、擾亂投票順暢，妨害民眾自由行使投票權，例如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力，按情節輕重依刑法142條或147條究辦。