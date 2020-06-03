北榮放射師收賄30萬元 判刑2年定讞

男子邢榮華擔任台北榮民總醫院放射師期間，藉由辦理標案收賄30萬元。二審考量他在偵查中自白並繳交犯罪所得，循舊例陋習收賄等情狀，判刑2年，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，邢男於民國93年至94年間擔任台北榮民總醫院兒童醫學部兒童心臟科醫事放射師，負責辦理醫療儀器採購業務。

邢男涉嫌藉由辦理「中文化攜帶型生命監視器」等採購案，收取得標廠商事後支付的新台幣30萬元。

案件曝光後，邢男向檢察官自白犯罪並繳回犯罪所得，一審士林地方法院依不違背職務收受賄賂罪，判處邢男有期徒刑2年，褫奪公權2年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。邢男否認收賄，辯稱沒有法定採購職務，不是刑法上的授權公務員。

二審認為，邢男依政府採購法擔任採購案聯絡窗口，而北榮職能與國計民生有關，邢男在公立醫院任職，並為兼責辦理採購事務的醫護人員，實質上有影響採購結果的空間，屬授權公務員。

二審審酌，邢男偵查中自白並繳交犯罪所得，依法減輕其刑，另考量邢男供稱：「我認知的潛規則是辦理採購的人事後就會拿到廠商給的錢」，時任兒童心臟科主任也證稱：「我做這麼多年的科、部主任，每年一定有廠商贊助。」足見醫療院所採購藥品、器材的人收受廠商金錢，是沉痾已久的陋習。

二審考量，邢男對採購程序影響有限，即使處以最輕本刑7年仍屬過重，有情輕法重之憾，足以引起一般同情，依刑法第59條減輕其刑，仍判刑2年，褫奪公權2年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。