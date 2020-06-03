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通姦罪違憲 法務部「最速件」報院刪條文
刑法239條通姦罪被大法官會議宣告違憲、立即失效，法務部今天以最速件方式擬函，請求修法刪除法律條文，近日將送行政院會審議，再與司法院會銜請立法院，完成法制作業。
司法院大法官會議上月29日作成「釋字791號」解釋，宣告刑法239條通姦罪違憲、立即失效，因通姦罪被偵查、審判乃至於發監執行者，立即自法律中解套。
如因通姦罪被偵查中的被告，依刑事訴訟法第252條「犯罪後之法律已廢止其刑罰者」規定，檢察官要對被告作出不起訴處分，審判中的被告，也會因同一理由由法官依刑事訴訟法302條作出免訴判決。
依照法制作業既定流程，通姦罪宣告違憲、立即失效後，刑法主管機關法務部應依照大法官會議的解釋意旨，立即、主動將刑法239條的條文送交立法院刪除。
中央法規標準法規定，廢止法律應經立法院通過，由總統公布；被宣告違憲的刑法239條通姦罪也將由立法院三讀通過後廢止，另於條次上以括弧註明「刪除」。
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