何如芸婚變擴大 王敏錡反擊：她買的珠寶相當於豪宅

女星何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡打離婚官司、爭奪2個兒子監護權，調解破局後，王敏錡今天透過律師發表聲明，反擊何如芸的相關控訴；王稱，他從未對何如芸施以家暴，離婚主因為何如芸驚人的消費習慣，「她買的珠寶總額相當於1棟豪宅還有餘」。

王敏錡聲明指出，一直以來，他顧及多年夫妻情份，且為了保護未成年子女的安全及感受，所以對何如芸所做的一切不實指控沈默以對，然而，近日何的言論已經嚴重污衊他及家人聲譽，決定提出聲明以正視聽。

王敏錡說，結婚十幾年以來，他未曾有過家暴行為，何如芸將8年前某次自己滑倒受傷赴醫就診之紀錄，於離婚案件爆發後，刻意扭曲為家暴事件，數度藉此恐嚇、威脅，他不解用意為何，願意接受法院檢驗。

王敏錡認為，2人離婚主因為何驚人的消費習慣。聲明說，婚後十幾年來，何不僅不須負擔任何家用及小孩開銷，更有每月「6位數」零用金、司機接送及個人座車，他還得清償何每年數百萬元的鉅額附卡消費，何所謂「每個月僅兩萬現金」說，實屬荒謬。

王認為，他雖然規勸何多次，卻仍因她驚人消費習慣爭吵不斷；經財務統計，何這些年來以多張信用卡任意購買珠寶，名牌包包等奢侈品，總額相當於一棟豪宅有餘，他不堪負荷，逼不得已只好陸續收回附卡，但何就在數月之後向他提出離婚。

王敏錡聲明指出，何如芸近來藉由媒體跟拍他與友人正常社交餐敘活動的照片，指他外遇5年，意圖將離婚歸咎於外遇事件，與事實不符。

聲明說，婚後因何如芸有意發展事業第二春，選擇代理泰國SPA產品， 因此貸款開設公司，公司由其擔任負責人、經營業務， 過程何在接受媒體採訪時都曾清楚表示，也有公司登記資料可查。

不過，何如芸經營不善背負的債務，現在卻由他負責清償，基於夫妻為共同生命體，數年來他均正常繳納貸款、未有怨言；何如芸昧於事實，於離婚之際竟對媒體哭訴憂慮房屋遭拍賣，父母將露宿街頭，實屬做戲。