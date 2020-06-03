聽新聞
test
0:00 / 0:00
雄檢傳喚曹桓榮、尹立明天開庭 2人卻皆已請假
高雄市政府民政局長曹桓榮被爆料，傳LINE呼籲罷韓投票案不去投票但要監票「讓站出來的人有壓力」，高雄地檢署上月20日分案偵辦，原預計明天首度傳喚，不過曹已請假，另「Wecare高雄」製作罷韓文宣涉冒用法務部的Logo，雄檢上月22日分案，也傳他明開庭，但尹立一樣請假；對此雄檢都將擇期傳喚。
檢方對於罷韓投票衍伸的相關案件，都分「選他」字案偵辦，外界原以為周六投票日前不會有具體傳訊的動作，雄檢卻個別發出傳票，要求曹桓榮、尹立明天前來應訊，甚至可能安排由警調等單位先做初詢。
據了解，曹桓榮、尹立對於受傳喚明天出庭，分別具狀表達「有事」告假，承辦檢察官都沒拒絕，決定擇期再傳喚，只是恐怕會拖到本周六罷韓案的投票日之後。
市府民政局長曹桓榮被爆出，日前對罷韓案投票傳LINE表示「不投票！但是一定要監票」、「讓站出來的人有壓力，站出來去投票就是要罷韓」，曹在議會備詢時解釋，他是傳私人對話，沒發在公務群組，也非上班時間，沒有行政不中立的問題；不過有名民眾致電雄檢認為涉及不法，檢方於5月20日分案調查。
「Wecare高雄」製作的罷韓文宣，貼上臉書後被發現放上法務部的Logo，引發冒用的爭議，Wecare高雄隨即修正去除Logo，雄檢仍接獲民眾來電告發，批文宣對罷免造成誤導，檢方並於5月22日分案偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言