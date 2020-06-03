台灣流浪貓關懷協會代購腎貓藥 理事長非牟利獲不起訴

台灣流浪貓關懷協會黃姓理事長去年6月間，在社團中張貼可幫忙請志工於日本代購貓腎臟藥物「RAPROS」，卻被一名陶姓買家檢舉違法販賣禁藥。台北地檢署認定黃男等人非販售藥品牟利，僅是協助會員取得，今依罪嫌不足，給予3人不起訴處分。

檢方調查，去年6月5日，黃姓理事長在臉書社團「貓侍CatPool-社團法人台灣流浪貓關懷協會」中張貼販售「RAPROS」，並由鄭姓常務理事透過日本志工向日本獸醫購藥，再輸入台灣。

7月30日，其中一名陶姓會員匯款1萬4932元，向流浪貓協會購得兩盒藥品共200顆。事後，卻檢舉協會違反動物用藥品管理法過失輸入動物用禁藥、過失販賣動物用禁藥等罪嫌。

檢方傳喚黃男到庭，他否認犯行，辯稱他主要任務是照顧流浪貓、審核申請民眾是否有領養資格。藥品的事，是他請鄭男了解日本獸醫狀況，透過日本志工，自己不了解引進相關事項。

他供稱，除了日本獸醫的收據，還會加上機票費，由會員一起分攤，且要加入會員才能具備購藥資格，要有會員需要訂購才會去拿藥，不是常態性的服務，更沒有販售牟利。

鄭男也否認犯行，供稱日本獸醫說要提供貓咪的血檢報告，但只能請人去買、攜帶入境，不能用郵寄。所以是請日本志工入境時將藥品帶回，有跟會員說一盒100顆，不能拆封，一次不能超過2盒。

檢方查出，兩人向會員收取原價，且收取必要的病歷表翻譯、機票分攤等費用，無任何牟利情形。此外，協會設有審核機制，必須提供真實個資以加入會員，還要提出病貓照片、血檢報告及病歷等資料，又限定每人僅可購得2盒。

檢方認為，此與大量販售給予陌生人，藉此賺取利潤，實不可比擬。倘兩人販售藥品以獲取不法利得，大可提高單價，並廣泛出售於大眾，無須限制購買資格，實難想像甘冒觸法風險，耗費心力託人出國採買，卻以原價出售給嚴格審查的會員。

兩人請日本志工攜帶入境，應等同待親友購買供自家寵物使用，難認已侵害動物用藥品管理法欲保障動物用藥安全的法益，其行為固有不妥，究無必要逕以刑罰相繩，今依罪嫌不足，不起訴黃男等2人及協會法人。