快訊

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

檢仔聊齋：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

台灣流浪貓關懷協會代購腎貓藥 理事長非牟利獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣流浪貓關懷協會黃姓理事長去年6月間，在社團中張貼可幫忙請志工於日本代購貓腎臟藥物「RAPROS」，卻被一名陶姓買家檢舉違法販賣禁藥。台北地檢署認定黃男等人非販售藥品牟利，僅是協助會員取得，今依罪嫌不足，給予3人不起訴處分。

檢方調查，去年6月5日，黃姓理事長在臉書社團「貓侍CatPool-社團法人台灣流浪貓關懷協會」中張貼販售「RAPROS」，並由鄭姓常務理事透過日本志工向日本獸醫購藥，再輸入台灣。

7月30日，其中一名陶姓會員匯款1萬4932元，向流浪貓協會購得兩盒藥品共200顆。事後，卻檢舉協會違反動物用藥品管理法過失輸入動物用禁藥、過失販賣動物用禁藥等罪嫌。

檢方傳喚黃男到庭，他否認犯行，辯稱他主要任務是照顧流浪貓、審核申請民眾是否有領養資格。藥品的事，是他請鄭男了解日本獸醫狀況，透過日本志工，自己不了解引進相關事項。

他供稱，除了日本獸醫的收據，還會加上機票費，由會員一起分攤，且要加入會員才能具備購藥資格，要有會員需要訂購才會去拿藥，不是常態性的服務，更沒有販售牟利。

鄭男也否認犯行，供稱日本獸醫說要提供貓咪的血檢報告，但只能請人去買、攜帶入境，不能用郵寄。所以是請日本志工入境時將藥品帶回，有跟會員說一盒100顆，不能拆封，一次不能超過2盒。

檢方查出，兩人向會員收取原價，且收取必要的病歷表翻譯、機票分攤等費用，無任何牟利情形。此外，協會設有審核機制，必須提供真實個資以加入會員，還要提出病貓照片、血檢報告及病歷等資料，又限定每人僅可購得2盒。

檢方認為，此與大量販售給予陌生人，藉此賺取利潤，實不可比擬。倘兩人販售藥品以獲取不法利得，大可提高單價，並廣泛出售於大眾，無須限制購買資格，實難想像甘冒觸法風險，耗費心力託人出國採買，卻以原價出售給嚴格審查的會員。

兩人請日本志工攜帶入境，應等同待親友購買供自家寵物使用，難認已侵害動物用藥品管理法欲保障動物用藥安全的法益，其行為固有不妥，究無必要逕以刑罰相繩，今依罪嫌不足，不起訴黃男等2人及協會法人。

延伸閱讀

5個日本「都市傳說」信不信由你！情侶在井之頭公園坐天鵝船就會分手？仙台市有結界保護？

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

日本專家：每天入境10確診者3個月後疫情蔓延

疫情當頭非法疫苗牟利 雲林查獲多達10萬CC禽流感禁藥

相關新聞

前檢察官：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

大家都知道在檢方的升官圖中，要嘛不是走衝組的ＯＯ王子女王、黑金一哥一姊路線，要嘛就是走逢迎拍馬、經營人事派系的八面玲瓏路線。至於默默付出、偵查品質良好、起訴定罪率高、程序合法性控制良好的檢察官，常常不是高層眼中的紅人。

何如芸婚變擴大 王敏錡反擊：她買的珠寶相當於豪宅

女星何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡打離婚官司、爭奪2個兒子監護權，調解破局後，王敏錡今天透過律師發表聲明，反擊何如芸的相...

太陽花案開庭 尤伯祥：馬英九雙手未沾血收復行政院

台北地院審理「太陽花學運」民告官殺人未遂自訴案，今天進行辯論程序。自訴代理人、促轉會委員尤伯祥論告時稱，前總統馬英九、前...

雄檢傳喚曹桓榮、尹立明天開庭 2人卻皆已請假

高雄市政府民政局長曹桓榮被爆料，傳LINE呼籲罷韓投票案不去投票但要監票「讓站出來的人有壓力」，高雄地檢署上月20日分案...

撕破臉...她嗆：打妳頂多被法院罰2萬 結果沒這麼便宜

范姓越南籍女子離鄉背井來台，交友圈也不脫同鄉人，輾轉認識了同樣來自越南的黎女，兩人卻鬧嫌隙，范女衝動嗆聲「我打你的臉到黑...

讓少女懷孕娶了她獲緩起訴 1年後離婚這下他得去關

基隆市1名男子與未滿16歲少女發生性行為，少女懷孕後結婚，獲緩起訴處分。1年多後兩人離婚，女方指控男子沒匯一毛錢到小孩子...

濫訴員警貪瀆288件 南檢起訴蘇姓檢舉達人建請從重量刑

台南市蘇姓婦人去年12月底在安南果菜市場與民眾發生糾紛，員警到場據報到場處理，她不但指揮員警辦案，不如其意反控員警涉瀆職...

洪文棟過世私生子訴訟未了 高院駁回楊麗花上訴

歌仔戲國寶楊麗花丈夫、新光創業股東洪文棟前年11月過世，但男子徐國璋在他生前提確認親子關係存在訴訟，士林地院於當年6月判...

買高價名車假報失竊轉賣兩手賺 保險公司損失大

20歲高男等人持現金340萬買高級房車，詐騙保險費再轉賣他人，被依加重詐欺罪起訴判刑，警方直言此手法專用在高價房車，國產...

賣口罩給人衛生紙 台中地院依加重詐欺重判1年2月

台中市民彭男在新冠肺炎期間，在網際網路臉書刊登「我有口罩的現貨，如果有需要再私訊」，使謝男、陳男信以為真，以7000元、...

網路遊戲槓上 現實世界約戰嗆聲「只能來硬ㄉ」被起訴

羅姓男子在網路遊戲和陳姓男子發生糾紛，羅傳訊息「惹火我，請你死狗吃花生」挨告，檢方認罪嫌不足不起訴；但羅接受警詢得知陳的...

戴安全帽持菜刀強盜超商12萬 男辯酒精中毒遭法官打臉

31歲吳姓男子為清償債務，去年10月27日晚間戴全罩式安全帽、手套及手持菜刀，徒步住家附近便利超商內，喝令店員打開櫃台收...

熱門新聞

扯！埔里鎮代率眾狂轟民宅13槍 投檢起訴求處重刑

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

昔日嘴塞紙一戰成名 新北市議員王淑慧涉貪起訴

影／汐止25歲女騎士紅燈煞車 遭公車撞飛骨折險碾過

新莊員警騎車外出稽查交通 慘遭左轉車撞上疑肋骨骨折

影／南投消防局救護車載患者 失控撞斷電線桿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。