撕破臉...她嗆：打妳頂多被法院罰2萬 結果沒這麼便宜
范姓越南籍女子離鄉背井來台，交友圈也不脫同鄉人，輾轉認識了同樣來自越南的黎女，兩人卻鬧嫌隙，范女衝動嗆聲「我打你的臉到黑青，最多是被法院罰2萬而已」，結果吃上官司。判決結果出爐，范女不只被法院罰2萬元而已，橋頭地院依犯恐嚇危安罪共2罪，判她應執行拘役80日，得易科罰金8萬元，但念在她知錯，緩刑2年，可上訴。
范女與黎女來台、取得中華民國國籍後，因交友圈重疊而認識，沒想到卻衍生不愉快。范女前年9月27日下午，用家鄉越南話嗆聲「打你的嘴巴破掉」、「如我沒辦法打你，我也會花錢請別人打你」、「我打你的臉到黑青，最多是被法院罰2萬而已」，她錄下這些恐嚇語音，傳語音訊息到黎女的臉書訊息匣。
隔天，范女還是氣不過，清晨又繼續傳語音訊息說「我讓你滿嘴都是血」、「看你怎麼死的」到黎女的Line通運軟體。黎女不堪其擾，也擔心人身安全受威脅，決定報警處理。
范女到案坦承有上述行為，與黎女陳述內容大致相符，檢、審認定她涉犯恐嚇危安罪共2罪。
橋頭地院認為，范女只是因小糾紛就出言恐嚇，造成他人心理恐懼，實屬不該，恐嚇危安罪共2罪，判她應執行拘役80日，得易科罰金8萬元；但念在范坦承犯行，也答應分期給付2萬元給黎女達成和解，相信范女已深知悔悟，應該沒有再犯之虞。法官考量黎女答應和解，並請求法官從輕量刑並給予附條件緩刑，宣告緩刑2年，還可上訴。
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