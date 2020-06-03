報案申訴逾千件 台南檢舉達人蘇姓婦人遭起訴

台南蘇姓婦人是知名檢舉達人，110報案及檢舉申訴警員逾1000件，武漢肺炎期間更鬧進健保署南區業務組，連臉書社群都有討論她的專頁，南檢依妨害公務等罪嫌起訴，請求從重量刑。

台南地檢署發言人林仲斌今天指出，南檢已對54歲蘇女依刑法第135條妨害公務執行及第140條侮辱公務員等罪嫌提起公訴，前者最重刑期是3年，後者最重刑期是6個月。

南檢統計，蘇女自民國107年1月至109年3月20日，檢舉或申訴警員瀆職達288件，103年1月至109年3月20日，蘇女因處理和他人糾紛的110報案紀錄，更高達1192件。

蘇女檢舉申訴警員事由，多因警員處理未如其意，或警員未服從她的指揮及命令，造成警員遭行政或司法調查而疲於奔命；另蘇女長期無端尋釁民眾及公務員，也非單一偶發事件。

南檢更列舉數起蘇女挑釁及大鬧案例；蘇女108年12月在台南市安南區怡安路果菜市場和民眾發生爭執而咆哮，警方到場處理，蘇女因喝令警方逮捕對方未果，還嗆派出所長說：「我告訴你，我絕對讓你這工作不用做。」

今年2月武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，蘇女因健保特約藥局販售口罩及不滿志工態度等問題，兩度鬧進健保署南區業務組，指著承辦科長大罵說：「你坐下來，我要知道你的處理流程是怎麼處理的，夠爛的科長，這麼爛的科長。」

蘇女誇張的行徑常見諸媒體報導，前一陣子因租房問題被房東請來警員趕出租屋處，就此流落街頭，一度常到台南國定古蹟大天后宮歇息，搞得廟方不勝其擾，最後貼出公告禁止她入廟，連臉書社群都有專門為她而設的專頁，讓網友知道及追蹤她的最新動向。

南檢認定蘇女行徑囂張、狂放，目無法紀，且對警員及行政公務機關尋釁、諷刺、辱罵，更申告瀆職相脅，對國家公權力是最嚴峻的侵害，蔑視體制之極，不得輕縱，請求台南地方法院從重量刑。