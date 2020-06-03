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讓少女懷孕娶了她獲緩起訴 1年後離婚這下他得去關

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名男子與未滿16歲少女發生性行為，少女懷孕後結婚，獲緩起訴處分。1年多後兩人離婚，女方指控男子沒匯一毛錢到小孩子戶頭，檢方撤銷緩起訴，提起公訴。法官查出，少女滿16歲前男子與她發生25次性行為，判應執行10個月徒刑；女方表明不原諒他，未宣告緩刑。全案可上訴。

判決指出，被告與原告在2017年9月開始交往，女方滿15歲、未滿16歲。兩人同年12月初第一次發生性行為，之後1個月內又發生10次性行為。少女隔年初懷孕後到滿16歲前，兩人又發生性行為14次。

兩人2018年6月結婚，少女到婦產科看診，醫院依法通報，警方偵詢後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，做出緩起訴處分。兩人離婚後，因男子在緩起訴期間內未賠償被害人，檢方撤銷緩起訴，提起公訴。

基隆地方法院審理時，少女說，從協議離婚到開庭，被告都沒有匯一毛錢到小孩子的戶頭，感覺小孩都與他無關。反正他也拿不出錢，當父親的責任也做不到，請法官依法處理，她沒有想要原諒他的意思。

男子對法官說，他高中肄業，目前休學，現在做大理石，1天薪水1300元，有做才有，沒做就沒有錢。他有履行爸爸的義務，雖然工作不是很穩定，但有向朋友借錢買奶粉及尿布。現在跟中風的父親同住，兩人離婚是因雙方父母處不好，對方不願意把小孩抱回來給他爸爸看。

法官指出，被告明知少女未滿16歲，思慮未臻成熟，缺乏獨立、正確性自主判斷能力，竟與她多次發生性交行為，對少女身心健康與未來人格發展實有不良影響。審酌被告是中低收入戶，離婚前有負擔小孩子的花費，所犯25罪各判刑3月，應執行有期徒刑10月。

法官指出，少女懷孕生產，被告未能與被害人或家屬和解，離婚後沒匯一毛錢到小孩子的戶頭，未盡到為人父義務及責任，且未獲女方原諒，被告刑期無暫不執行適當情形，未宣告緩刑。

基隆市1名男子與未滿16歲少女發生性行為25次，各判刑3月，應執行有期徒刑10月。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1名男子與未滿16歲少女發生性行為25次，各判刑3月，應執行有期徒刑10月。記者邱瑞杰／攝影

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