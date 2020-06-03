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太陽花案開庭 尤伯祥：馬英九雙手未沾血收復行政院

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理「太陽花學運」民告官殺人未遂自訴案，今天進行辯論程序。自訴代理人、促轉會委員尤伯祥論告時稱，前總統馬英九、前行政院長江宜樺在警察驅離過程中，「高臥酣眠，迎接收復行政院的戰果」，他們雙手未沾一滴血，認為馬、江犯殺人未遂罪。

合議庭今天安排自訴代理人們先行論告，之後輪由被告馬英九、江宜樺、前警政署長王卓鈞、前台北市警中正一分局長方仰寧辯論，全案預計今天即辯論終結，擇日宣判。

自訴案去年5月6日分案審理，民眾自訴馬英九等人的罪名包括殺人未遂、重傷未遂、傷害以及強制罪，不過，馬英九4人全部作無罪答辯。

尤伯祥論告說，太陽花學運濺血發生6年多，警察對人民施暴的證據明確，但沒有一名施暴員警被揪出來，以至於馬英九、江宜樺才可以辯稱他們與警察沒有犯意聯絡。

另名自訴代理人張靜如稱，政院驅離事件發生時，多數民眾或靜坐、或呼口號，現場還有民眾自發性維持秩序，要求不要對警察施暴；2500名警力短時間驅離1萬多名陳抗群眾，造成已故的民眾周榮宗背部被警察使用水柱沖到瘀青，多人負傷，馬英九、江宜樺卻從來沒有譴責過國家暴力。

自訴代理人劉繼蔚稱，方仰寧對於驅離事件稱有時間上的壓力，驅離發生當時也曾說過，因為大家馬上就要上班了等等，那麼「到底是誰賦予方仰寧一定要完成驅離的任務？」，另，王卓鈞也承認並沒有自作主張，所以應有更高層的指揮系統要負責。

自訴代理人郭皓仁聲稱，從勘驗光碟可以看到有民眾在方仰寧身邊被攻擊，「人民被打、被踹、被用警盾剁擊、被警棍直接敲頭」，包括其時是立法委員的周倪安也被警棍打傷，執法毫無人性；被打的民眾裡，教師林明慧聲請國賠已勝訴、醫師王心愷也被打到癲癇，都說明警方執法過程不斷施暴。

促轉會委員尤伯祥。圖／本報資料照片
促轉會委員尤伯祥。圖／本報資料照片

馬英九 太陽花學運

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