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濫訴員警貪瀆288件 南檢起訴蘇姓檢舉達人建請從重量刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市蘇姓婦人去年12月底在安南果菜市場與民眾發生糾紛，員警到場據報到場處理，她不但指揮員警辦案，不如其意反控員警涉瀆職相脅，日前更藉機大鬧華平派出所，將文件丟棄地上，指控員警「你違法瀆職了啦，髒死啦」。檢方調查，2年多檢舉或申訴員警瀆職案件，共達288件之多，已造成行政及司法資源浪費，檢方認蘇涉妨害公務罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

檢方調查，蘇婦自2018年1月至2020年3月20日止期間檢舉或申訴員警瀆職案件，共達288件之多，另因處理其與他人糾紛110報案紀錄，自2014年1月起統計起迄2020年3月20日止，更達1192件之多。

檢方指出，員警遭檢舉或申訴事由，大抵均以員警處理未如其意，甚或未從其指揮或命令即遭其申訴或檢舉，長期濫行申訴或檢舉，造成行政及司法資源浪費，更徒使員警因遭行政或司法調查而疲於奔命。

檢方調查，蘇婦去年12月8日10時，在安南區怡安路果菜市場，與民眾發生爭執而在該攤位前咆哮，經市警局第三分局安中派出所所長員警獲報後前往處理，員警抵達後，她不僅喝令員警應依現行犯將對方逮捕，員警僅暫先安撫其情緒時，她竟手指該名員警，沿途向該市場內消費民眾及攤家高聲指責所長及員警瀆職、處理不公、丟臉，並以「安中所所長，我告訴你，我絕對讓你這工作不用做」等語相脅。

去年12月11日下午3時56分，她因欲辦理行政訴訟退費，前往衛生局林森辦公室，藉故刁難承辦即醫事科股長，拒絕在退費領據上簽名，尾隨至2樓辦公廳舍內，經促請其離開仍拒不離開，甚持行動電話開啟錄影功能朝2樓各辦公區域攝影，並指責該局股長、會計室人員能力不足、官格太高、阿諛奉承、白癡、要送監察院等侮辱言語。

經報警處理，第一分局東門派出所員警到場後勸告，她仍不為所動，反對員警嘲諷稱：「現在警察亂處理，配合公部門亂處理的一大堆」，員警告知如果未洽公即可離開，以免干擾該局正常業務進行，她聽聞後怒斥「為什麼沒有叫洽公，你是耳朵沒有帶出來嗎」。

今年1月23日9時，她因案欲對他人提出告訴，因而至永康分局復興派出所製作筆錄，該派出所員警為她製作詢問筆錄時，嘲諷「你慢慢打沒關係啦，阿如果不會叫學弟妹來打啦」、「如果有中風的前兆去看醫生啦，不然你怎麼會抖個不停，而且很難看，警察十個有六個會抖腳啦」、「你可能還要回去國文讀一讀啦！」。

今年4月25日3時20分，她欲對某員警提出瀆職告訴，因而前往第四分局華平派出所，並要當時值班員警通知在外巡邏的員警返所替其製作提告的警詢筆錄，她質疑員警並未依其命令通知，以輕蔑、諷刺之態度對員警指責「虧你還是警察特考畢業的，積非成是，似是而非，不懂裝懂」、「我倒楣才讓你做筆錄，衰啦，你警察讓我衰到」等語，期間更向警政署刑事警察局檢舉該員警瀆職相脅，後經警將她以妨害公務現行犯逮捕。

她等待提審期間，因友人傳真文件至該派出所，員警將該文件交付她之際，隨即將該文件丟至一旁，並高聲大喊「髒死了」、「你違法瀆職了啦，髒死啦」等語，影射員警品德、品行不佳。

檢方也指出，她長期無端尋釁民眾、公務員，已非單一、偶發事件，除針對忙於防疫業務健保署及衛生局人員恣意高聲咆哮、喧嘩，甚至惡意攻訐業務承辦人員，實已造成該等人員恐慌，致業務停擺影響公眾權益外，更對到場處理員警或受理提告員警姿意妄為，並以輕蔑態度嘲弄、諷刺及穢語辱罵，尤在代表秩序、彰顯公共安全派出所內為之，行徑囂張、狂放，莫甚於此，目無法紀之至。

檢方指出，員警遭檢舉或申訴事由，大抵均以員警處理未如其意，甚或未從其指揮或命令即遭其申訴或檢舉，長期濫行申訴或檢舉，造成行政及司法資源浪費。圖／翻攝照片
檢方指出，員警遭檢舉或申訴事由，大抵均以員警處理未如其意，甚或未從其指揮或命令即遭其申訴或檢舉，長期濫行申訴或檢舉，造成行政及司法資源浪費。圖／翻攝照片

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