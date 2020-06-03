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洪文棟過世私生子訴訟未了 高院駁回楊麗花上訴

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

歌仔戲國寶楊麗花丈夫、新光創業股東洪文棟前年11月過世，但男子徐國璋在他生前提確認親子關係存在訴訟，士林地院於當年6月判親子關係存在。案件上訴，台灣高等法院今駁回楊麗花上訴。

洪文棟除是新光集團核心人物之一，也是骨科名醫，當過立法委員。徐國璋（58歲）主張，母親徐英妹在1956年間和洪文棟交往，6年後生下他，但洪當時已婚，他由母親獨力扶養，直到10歲時才告訴他爸爸是洪、帶他相認。徐國璋說，見面時他都稱洪文棟「爸爸」，他隨母親出國至18歲返台，這段期間的扶養費都是洪給付；2004年洪也匯5萬美元供他讀大學和買車，2008年他心臟開刀，洪也匯了4萬美元支應。

徐國璋出生時，生母、生父登記為阿姨胡秀梅和姨丈胡姜永功，直到1972年10月才更正為母親徐英妹、父「不詳」，因追訴時效完成，檢察官處分謊報的阿姨不起訴。徐認為洪文棟漠視親子身分和他認祖歸宗的權利，讓他飽受他人異樣眼光，雙方親子關係不明確，因此請求確認親子關係存在。

不過當時洪文棟認為應先證明徐國璋的生母真的是徐英妹，他雖「贈與」過徐大學學貸、房貸和汽車開銷，但當時徐已成年，這些錢不是撫育或生活費，只是幫助「舊故」的小孩。

士林地院整理出三項爭點，分別是徐的生母是誰？徐與洪有無血緣關係？洪有沒有以照顧子女的意思撫育徐國璋？士院審理時，徐國璋的前妻姜鳳出庭作證，指兩人結婚時曾去洪任職的醫院拜見，徐向櫃台人員表示「要找爸爸」，她在洪的辦公室裡也看到了洪和楊麗花的照片，洪還給了他們5萬元拍婚紗。

士林地院認為，姜鳳是胡秀梅和胡姜永功的女兒，怎會有人和手足相戀結婚？且中國醫藥大學附設醫院的鑑定也排除徐和胡秀梅、胡姜永功的兒子間的親緣關係，認定生母是徐英妹。

要鑑定血緣關係，最常見且科學的方式是去氧核醣核酸（DNA）鑑定，但洪文棟拒絕配合鑑定，士院也認定兩人具父子血緣關係。洪文棟長期匯款給徐國璋，也不避諱被徐叫「爸爸」，甚至還和徐討論結婚、返台工作等事，士院也認定是將徐當作自己的孩子撫育、視為認領。

高等法院認同一審認事用法，駁回洪文棟訴訟繼承人楊麗花（林麗花）上訴。

歌仔戲國寶楊麗花丈夫、新光創業股東洪文棟（右圖左）前年11月過世，男子徐國璋（左圖）在洪生前提確認親子關係存在訴訟，一、二審皆勝訴。圖／聯合報系資料照片
歌仔戲國寶楊麗花丈夫、新光創業股東洪文棟（右圖左）前年11月過世，男子徐國璋（左圖）在洪生前提確認親子關係存在訴訟，一、二審皆勝訴。圖／聯合報系資料照片

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