參加義交績優人員旅遊詐補助款？大隊長自費獲不起訴

台北市義交大隊王姓大隊長，遭檢舉自肥參加2019年度績優人員公費補助國內旅遊，涉嫌貪汙治罪條例收受賄賂罪。他提出匯款單辯稱是自費參加，台北地檢署傳喚承辦的旅行社業者作證，採信其說詞，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢方調查，義交大隊王姓大隊長，擔任2019年度績優人員公費補助旅遊的評選委員，該年度旅遊有兩場次，分別於3月份及9月份，採購金額共300萬元，每場有100人參加，平分下來每人共獲得1.5萬元補助款。

評選後，王姓大隊長也參加當年度9月2日至4日去本島南部、離島金門地區三天兩夜遊。事後，王男卻被檢舉違反擔任評委不參與食宿、交通、旅遊及免費活動等規定，涉犯貪汙罪。

檢方庭訊時，他承認自己不是績優人員，但提出匯款單據證明是自費參與旅遊，沒有做出任何貪汙行為。檢察官傳喚承辦的旅行社業者作證，採信王男辯詞，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。