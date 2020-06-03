買高價名車假報失竊轉賣兩手賺 保險公司損失大

20歲高男等人持現金340萬買高級房車，詐騙保險費再轉賣他人，被依加重詐欺罪起訴判刑，警方直言此手法專用在高價房車，國產車多分拆零件轉售；保險公司表示，此詐財手法以人頭買車，看準失竊車尋獲空窗期、車主未通知保險公司逕自將車轉賣牟利。

嘉義市警局第一分局偵查隊長邱國揚指出，本案詐財手法特殊，因為竊車集團愛偷國產暢銷車種，國產車銷量多、零件需求大、防竊功能少，零件易銷贓，部分集團甚至依肇事車品牌偷車，調換引擎後整輛車接屍還魂；但高價車各零組件都有原廠微電腦，拆下零件無法轉賣使用。

某保險公司資深理賠員指出，失竊車報出險後，公司會要求車主先向警方報案、取得失竊證明，並到監理機關重新申請車籍證件，註記為失竊車，若等待30到45天未尋獲失車，受限汽車遺失、無法過戶，只能請車主切結、寫讓度契約書，即會支付保險金約9成車款。

「保險公司損失大！」他說明，依過去經驗，警方尋獲失竊車都先通知車主，再由車主與保險公司協商處置，研判本案車主持警方開立的尋獲證明，先到監理機關辦理失竊註銷，再變更車牌、轉賣第三人。

他說，近年保險公司也注意到這問題，要求業務員出險後，必須與警方保持連繫，請警方尋獲遺失車通知原車主，也通知所有權人，警方開立尋獲證明時，應收回失竊證明正本，才能避免不肖分子假報失車詐領保險費，再將車輛轉賣牟利。