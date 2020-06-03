賣口罩給人衛生紙 台中地院依加重詐欺重判1年2月
台中市民彭男在新冠肺炎期間，在網際網路臉書刊登「我有口罩的現貨，如果有需要再私訊」，使謝男、陳男信以為真，以7000元、3000元向彭購買口罩，未料謝男打開紙箱一看發現是衛生紙、陳男發現是無掛繩的瑕疵口罩，台中地院今天依加重詐欺罪將彭男判刑1年2月。
法官審酌，27歲的彭男正值青年，不思憑己力謀生，利用政府因新冠肺炎疫情，全數徵用國內口罩工廠生產的一般醫用及外科口罩，限制民眾購買口罩的政策，民眾不易取口罩，在網路散布詐取他人財物，但考量彭已與被害人達成調解，予以判刑。
判決書指出，彭男2月25日以「張進」為名，在網際網路臉書社團「闆闆找代MD批發廠商」網頁上，張貼「我有口罩的現貨，如果有需要再私訊」，使謝男信以為真，遂私訊「張進」，達成購買醫療級口罩25盒，總價新台幣7000元。
同月26日晚間，依約將內含貨品的紙箱，送往謝位在彰化縣和美鎮的住處，由守衛室代收，取得7000元後離去，而謝男打開紙箱，發現紙箱內僅有藍色外套及衛生紙3包，遂向警方報案。
彭又於3月26日，以「張進」為名，在臉書「豐原好慶聯盟」張貼販賣口罩的貼文，使陳男誤信為真，向彭購買口罩600個口罩，總價3000元。彭駕車至中市松竹路送貨給陳男，彭取款後離去，陳打開紙箱一看，發現所購得的口罩，均為兩側無掛繩或是裁切不完整的瑕疵口罩，始知受騙。
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