賣口罩給人衛生紙 台中地院依加重詐欺重判1年2月

台中市民彭男在新冠肺炎期間，在網際網路臉書刊登「我有口罩的現貨，如果有需要再私訊」，使謝男、陳男信以為真，以7000元、3000元向彭購買口罩，未料謝男打開紙箱一看發現是衛生紙、陳男發現是無掛繩的瑕疵口罩，台中地院今天依加重詐欺罪將彭男判刑1年2月。

法官審酌，27歲的彭男正值青年，不思憑己力謀生，利用政府因新冠肺炎疫情，全數徵用國內口罩工廠生產的一般醫用及外科口罩，限制民眾購買口罩的政策，民眾不易取口罩，在網路散布詐取他人財物，但考量彭已與被害人達成調解，予以判刑。

判決書指出，彭男2月25日以「張進」為名，在網際網路臉書社團「闆闆找代MD批發廠商」網頁上，張貼「我有口罩的現貨，如果有需要再私訊」，使謝男信以為真，遂私訊「張進」，達成購買醫療級口罩25盒，總價新台幣7000元。

同月26日晚間，依約將內含貨品的紙箱，送往謝位在彰化縣和美鎮的住處，由守衛室代收，取得7000元後離去，而謝男打開紙箱，發現紙箱內僅有藍色外套及衛生紙3包，遂向警方報案。