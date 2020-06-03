網路遊戲槓上 現實世界約戰嗆聲「只能來硬ㄉ」被起訴

羅姓男子在網路遊戲和陳姓男子發生糾紛，羅傳訊息「惹火我，請你死狗吃花生」挨告，檢方認罪嫌不足不起訴；但羅接受警詢得知陳的身分，又傳訊息「別帶武器、八極拳你領教一下」、「這ㄇ不受教，只能來硬ㄉ」等文字，令陳心生畏懼，檢方偵結，依恐嚇罪嫌將他起訴。

檢警調查，羅男與陳男是同一個網路遊戲玩家，各取暱稱。兩人因為爭奪遊戲寶物等問題發生糾紛，羅在2018年7月10日、11日上網遊戲時，接連發送「罵你這隻殘疾狗」、「惹火我，請你死狗吃花生」等訊息與陳男。

陳男在2018年10月22日控告羅男涉嫌恐嚇及公然侮辱罪，住在苗栗的羅男接到基隆警方通知，2019年1月4日到警二分局接受詢問，得知陳對他提出告訴，心生不滿。

羅在同年2月13日在網路遊戲中，又連續發送訊息給陳，內容包括「這樣ㄅ，也別公權力ㄌ，約ㄍ時間，我只帶2人。殘疾，你愛找幾人找幾人，打輸算我ㄉ」、「我明天下午4點到廟口」、「別帶武器、八極拳你領教一下」、「這ㄇ不受教，只能來硬ㄉ」、「我在大陸都沒在怕古惑仔ㄉ」等文字，令陳心生畏懼，擔心安全受危害。

檢方查出，陳男2018年10月22日提告時，羅只知道他的暱稱，不知真實世界是何人扮演，難認羅在2018年7月10日、11日所傳訊息，有侮辱、貶損陳男真實世界人格犯意，也難認有對陳人格及社會評價造成貶損，不符公然侮辱罪犯罪要件。

「惹火我請你死狗吃花生」用詞涉嫌恐嚇部分，檢方認為無法排除是對戰過程中，羅針對陳扮演角色的宣洩性言語，且未讓陳在真實世界陷入危險不安，恐嚇罪也難認成立，因此處分不起訴。

羅男接受警詢後，已知陳男身分，2019年2月13日發送「殘疾，你愛找幾人找幾人，打輸算我ㄉ」、「有本事接戰來ㄍ電話，明天下午4點我真ㄉ帶2人去不