戴安全帽持菜刀強盜超商12萬 男辯酒精中毒遭法官打臉

31歲吳姓男子為清償債務，去年10月27日晚間戴全罩式安全帽、手套及手持菜刀，徒步住家附近便利超商內，喝令店員打開櫃台收銀機後強盜12萬多元，得手後還怒嗆「看啥」，警方循線將他逮捕，辯護人主張他受酒精依賴伴有知覺困擾戒斷症狀影響，辯識行為能力喪失，經鑑定認他犯案過程縝密，若酒精中毒難如此精確，台南地院認吳犯攜帶凶器強盜罪，處7年4月徒刑，可上訴。

經店長報案，警方調閱監視錄影畫面，鎖定身著深藍色外套、深色長褲及印有「Ｂ」字樣藍色拖鞋的吳後，向檢方聲請拘票。29日晚間在永康區一醫院外，拘提到案後，帶同警方返家從機車置物箱內，取出作案時所穿衣褲、拖鞋。

辯護人主張，吳強盜行為時，因憂鬱症、酒精依賴伴有知覺困擾戒斷症狀影響，致依其辯識行為能力喪失或顯著減低情形。吳說，他有在戒斷酒精中毒的病症，已多日沒錢拿藥品，強盜超商當日精神狀況非常不好，他對超商店員感到很抱歉。

吳表示，他拿菜刀，戴全罩式安全帽、手套進入超商強盜，沒有共犯，他強盜12萬多元，是徒步前往，因為超商離他家很近。他也說，強盜贓款用來償還債務，他擔心造成家人困擾，所以錢都還債務還光了。他指出，他擔心會被認出，所以戴全罩式安全帽去強盜，他是臨時起意的，所以就從家中隨手拿菜刀去強盜超商，作案時所戴安全帽、菜刀於隔天早上丟棄在南萣橋下。

台南地院合議庭委託奇美醫院作精神鑑定，認吳於鑑定過程中意識清楚，情緒平穩，態度配合，行為時前後經過略能描述，對案發當下記憶力較不清楚。

報告指出，吳能頭戴全罩式安全帽、從超商側門進出、持刀尋覓及走特定巷弄返家換裝再外出等繁瑣及縝密的步驟，行為時可清楚辨別到達某超商，若酒精中毒較難如此精確，吳應未達到因酒精中毒導致其行為違法或依其辨識而行為能力顯著減低的程度。

另吳提及犯案當下有受到聽幻覺的影響，過去聽幻覺非長期出現，自述與酒精減量的戒斷過程較有關，而思覺失調症或躁鬱症的患者，病程呈慢性化，多為反覆發生，吳病程與思覺失調症、躁鬱症較無相關。

合議庭認為，吳縱然有酒精戒斷的情形，但在行為時仍能選擇距離其住處較近便利超商作為下手目標，更會擔心遭人認出而刻意以全罩式安全帽、手套等物遮掩容貌、避免犯行遭察覺，並在搶得財物後，用以清償自己之債務、將犯案用工具丟棄，在在彰顯被告對外界客觀事物的認知與思考判斷能力並未異於常人。

合議庭審酌，吳正值青壯，不思循正途工作賺錢，竟持菜刀強盜超商財物，除造成女店員身心受創外，並嚴重破壞社會治安，犯罪情節非輕；惟念他犯後始終坦承犯行，表示悔意，並與店家達成和解，

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