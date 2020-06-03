快訊

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

唐鳳拚好買將推「三倍券地圖」 捐贈的抵稅額度討論中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴安全帽持菜刀強盜超商12萬 男辯酒精中毒遭法官打臉

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

31歲吳姓男子為清償債務，去年10月27日晚間戴全罩式安全帽、手套及手持菜刀，徒步住家附近便利超商內，喝令店員打開櫃台收銀機後強盜12萬多元，得手後還怒嗆「看啥」，警方循線將他逮捕，辯護人主張他受酒精依賴伴有知覺困擾戒斷症狀影響，辯識行為能力喪失，經鑑定認他犯案過程縝密，若酒精中毒難如此精確，台南地院認吳犯攜帶凶器強盜罪，處7年4月徒刑，可上訴。

經店長報案，警方調閱監視錄影畫面，鎖定身著深藍色外套、深色長褲及印有「Ｂ」字樣藍色拖鞋的吳後，向檢方聲請拘票。29日晚間在永康區一醫院外，拘提到案後，帶同警方返家從機車置物箱內，取出作案時所穿衣褲、拖鞋。

辯護人主張，吳強盜行為時，因憂鬱症、酒精依賴伴有知覺困擾戒斷症狀影響，致依其辯識行為能力喪失或顯著減低情形。吳說，他有在戒斷酒精中毒的病症，已多日沒錢拿藥品，強盜超商當日精神狀況非常不好，他對超商店員感到很抱歉。

吳表示，他拿菜刀，戴全罩式安全帽、手套進入超商強盜，沒有共犯，他強盜12萬多元，是徒步前往，因為超商離他家很近。他也說，強盜贓款用來償還債務，他擔心造成家人困擾，所以錢都還債務還光了。他指出，他擔心會被認出，所以戴全罩式安全帽去強盜，他是臨時起意的，所以就從家中隨手拿菜刀去強盜超商，作案時所戴安全帽、菜刀於隔天早上丟棄在南萣橋下。

台南地院合議庭委託奇美醫院作精神鑑定，認吳於鑑定過程中意識清楚，情緒平穩，態度配合，行為時前後經過略能描述，對案發當下記憶力較不清楚。

報告指出，吳能頭戴全罩式安全帽、從超商側門進出、持刀尋覓及走特定巷弄返家換裝再外出等繁瑣及縝密的步驟，行為時可清楚辨別到達某超商，若酒精中毒較難如此精確，吳應未達到因酒精中毒導致其行為違法或依其辨識而行為能力顯著減低的程度。

另吳提及犯案當下有受到聽幻覺的影響，過去聽幻覺非長期出現，自述與酒精減量的戒斷過程較有關，而思覺失調症或躁鬱症的患者，病程呈慢性化，多為反覆發生，吳病程與思覺失調症、躁鬱症較無相關。

合議庭認為，吳縱然有酒精戒斷的情形，但在行為時仍能選擇距離其住處較近便利超商作為下手目標，更會擔心遭人認出而刻意以全罩式安全帽、手套等物遮掩容貌、避免犯行遭察覺，並在搶得財物後，用以清償自己之債務、將犯案用工具丟棄，在在彰顯被告對外界客觀事物的認知與思考判斷能力並未異於常人。

合議庭審酌，吳正值青壯，不思循正途工作賺錢，竟持菜刀強盜超商財物，除造成女店員身心受創外，並嚴重破壞社會治安，犯罪情節非輕；惟念他犯後始終坦承犯行，表示悔意，並與店家達成和解，

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

經醫院鑑定，吳姓男子犯案過程縝密，若酒精中毒難如此精確，台南地院認吳犯攜帶凶器強盜罪，處7年4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
經醫院鑑定，吳姓男子犯案過程縝密，若酒精中毒難如此精確，台南地院認吳犯攜帶凶器強盜罪，處7年4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

延伸閱讀

警察節前夕 民間企業送安全帽給三峽外勤警

南非禁酒令解除 民眾爭囤犯罪恐增加

機車族這時寧被開單也不願戴帽 網路講述理由獲「零負評」

騎士沒戴安全帽遭攔下狂飆員警三字經 還咬警手臂

相關新聞

前檢察官：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

大家都知道在檢方的升官圖中，要嘛不是走衝組的ＯＯ王子女王、黑金一哥一姊路線，要嘛就是走逢迎拍馬、經營人事派系的八面玲瓏路線。至於默默付出、偵查品質良好、起訴定罪率高、程序合法性控制良好的檢察官，常常不是高層眼中的紅人。

賣口罩給人衛生紙 台中地院依加重詐欺重判1年2月

台中市民彭男在新冠肺炎期間，在網際網路臉書刊登「我有口罩的現貨，如果有需要再私訊」，使謝男、陳男信以為真，以7000元、...

網路遊戲槓上 現實世界約戰嗆聲「只能來硬ㄉ」被起訴

羅姓男子在網路遊戲和陳姓男子發生糾紛，羅傳訊息「惹火我，請你死狗吃花生」挨告，檢方認罪嫌不足不起訴；但羅接受警詢得知陳的...

戴安全帽持菜刀強盜超商12萬 男辯酒精中毒遭法官打臉

31歲吳姓男子為清償債務，去年10月27日晚間戴全罩式安全帽、手套及手持菜刀，徒步住家附近便利超商內，喝令店員打開櫃台收...

影／警破門查聚賭 年邁8旬老婦人竟躲桌下30分鐘不出來

台南市麻豆警分局昨天下午1時許，在麻豆區一處違建鐵皮屋內查獲職業賭場，在場有50至60歲的婆婆媽媽及多名越南籍外配，甚至...

探視新生兒半夜遭猥褻 人夫辯把她誤認為我太太

女子小蘋（化名）與丈夫阿雄前往探視黃男的新生兒，席間小蘋因感睏倦至客房休息，遭黃趁機猥褻，經小蘋提告，黃辯稱「我可能把她...

詐領議員助理費 王淑慧遭起訴

民進黨新北市議員王淑慧被控利用人頭詐領公費助理補助款，她一度喊冤稱「絕對不會做出貪汙的事情」，但後來改口認罪，繳回不法所...

A書偽裝法律書 偷渡進矯治學校

少年矯治學校「明陽中學」爆替學生夾帶違禁品。黃姓教導員、林姓管理員三年前起涉替學生夾帶香菸、色情刊物等入校，今年三月校方...

違法幫妹妹打官司 前檢察官遭彈劾

監察院昨天以十一票全數通過，彈劾南投地檢署前檢察官王全中，原因是王任職期間以其胞妹辯護人自居，積極參與訴訟程序，違反檢察...

林口分局6警涉偽造文書 2人交保4人請回

新北市林口分局傳多名員警為求功獎，將不是巡邏查獲的通緝犯謊報成巡邏時查獲，浮報「線上立破」獎勵。警政署政風室收到檢舉，...

為胞妹官司辯護 前檢察官王全中遭彈劾

監察院彈劾審查會今天以11票全數通過，彈劾南投地檢署前檢察官王全中，原因是王任職期間以其胞妹辯護人自居，積極參與相關訴訟...

影／警局前揮棍逞兇 屁孩秒被逮：都是因為公車煞車聲太吵

25歲陳姓男子5月29日騎機車行經台北市萬華區康定路時，因故朝停放在路邊的客運胡亂噴漆，並趁司機下車查看時，持球棒朝對方...

熱門新聞

扯！埔里鎮代率眾狂轟民宅13槍 投檢起訴求處重刑

台中酒店拚復業昨迎客 中警馬上安排臨檢查違規

昔日嘴塞紙一戰成名 新北市議員王淑慧涉貪起訴

影／汐止25歲女騎士紅燈煞車 遭公車撞飛骨折險碾過

新莊員警騎車外出稽查交通 慘遭左轉車撞上疑肋骨骨折

影／南投消防局救護車載患者 失控撞斷電線桿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。