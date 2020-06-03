北部國中棒球隊學弟遭學長猥褻 警方依強制猥褻罪函辦

北部一所國中棒球隊驚爆猥褻疑雲，傳出一名學弟遭同寢室兩名學長手摸生殖器猥褻，導致身心受創向國民黨籍立委陳情，對此，警方指出，全案已偵辦，將兩名學長依強制猥褻罪嫌函辦。

地方教育單位表示，第一時間展開調查與輔導程序，並由警方偵辦調查中；對於本案相關人員已進行教育輔導，後續將提供司法協助，協助相關人員恢復正常生活。

教育單位也說，後續將全面檢討該校學生管理與輔導管教措施，若調查發現校方有疏失或管理不當情形，將依情節懲處、絕不寬貸，杜絕類似情事發生。