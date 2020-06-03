聽新聞
test
0:00 / 0:00
北部國中棒球隊學弟遭學長猥褻 警方依強制猥褻罪函辦
北部一所國中棒球隊驚爆猥褻疑雲，傳出一名學弟遭同寢室兩名學長手摸生殖器猥褻，導致身心受創向國民黨籍立委陳情，對此，警方指出，全案已偵辦，將兩名學長依強制猥褻罪嫌函辦。
地方教育單位表示，第一時間展開調查與輔導程序，並由警方偵辦調查中；對於本案相關人員已進行教育輔導，後續將提供司法協助，協助相關人員恢復正常生活。
教育單位也說，後續將全面檢討該校學生管理與輔導管教措施，若調查發現校方有疏失或管理不當情形，將依情節懲處、絕不寬貸，杜絕類似情事發生。
據悉，該名受害者學弟與兩名學長都是國中棒球隊員，三人為寢室室友，今年3月疑遭兩名學長霸凌，兩人在寢室合力以手隔著褲子撫摸學弟生殖器，造成對方身心受創，報警提告，並由家長向國民黨立委陳情。不過對於被害學弟的指控，兩名學長都供稱只是在玩，非故意強制猥褻。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言