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影／警破門查聚賭 年邁8旬老婦人竟躲桌下30分鐘不出來

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市麻豆警分局昨天下午1時許，在麻豆區一處違建鐵皮屋內查獲職業賭場，在場有50至60歲的婆婆媽媽及多名越南籍外配，甚至還有2名80多歲的年長者，看警方上門到處竄逃，還有8旬老婦人躲在桌下30分鐘，經警方一再相勸才出來，警方當場查扣賭資幣7千元、撲克牌、骰子及號碼夾等證物，並將為首的陳姓男子依觸犯賭博罪移送台南地檢署偵辦，35名賭客依社會秩序維護法裁罰。

麻豆警分局日前接獲情資，有俗稱「目賊仔」撲克牌職業大賭場流竄在麻豆轄區內，派員探訪跟監後，昨天下午調集警力，破門而入攻堅，賭客見警方衝入，開始四處逃竄，仍遭查緝人員奮力阻擋及緝捕，一名80歲老婦躲在桌子底下，長達30幾分鐘企圖規避查緝，差點熱昏，員警好言相勸，女警也安撫說「阿嬤沒事」，她才走出來。警方清查共查獲35名賭客聚集下注，含陳姓主嫌共36人涉案。

麻豆警分局長楊慶裕表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，針對轄內易生不法處所會再加強查察，持續取締各地的流竄性職業賭場，肺炎疫情稍歇，切勿以聚賭振興經濟。

台南市麻豆警分局在麻豆區一處鐵皮屋內查獲職業賭場，30多名賭客帶回偵辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局在麻豆區一處鐵皮屋內查獲職業賭場，30多名賭客帶回偵辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局在麻豆區一處鐵皮屋內查獲職業賭場，一名8旬老婦人賭客躲在桌下，員警好言相勸30分鐘才出來。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局在麻豆區一處鐵皮屋內查獲職業賭場，一名8旬老婦人賭客躲在桌下，員警好言相勸30分鐘才出來。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局在麻豆區一處鐵皮屋內查獲職業賭場，30多名賭客帶回偵辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局在麻豆區一處鐵皮屋內查獲職業賭場，30多名賭客帶回偵辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局在麻豆區一處鐵皮屋內查獲職業賭場，一名8旬老婦人賭客躲在桌下30分鐘，員警好言相勸才出來。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局在麻豆區一處鐵皮屋內查獲職業賭場，一名8旬老婦人賭客躲在桌下30分鐘，員警好言相勸才出來。記者吳淑玲／翻攝

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