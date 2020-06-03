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探視新生兒半夜遭猥褻 人夫辯把她誤認為我太太

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

女子小蘋（化名）與丈夫阿雄前往探視黃男的新生兒，席間小蘋因感睏倦至客房休息，遭黃趁機猥褻，經小蘋提告，黃辯稱「我可能把她誤認為我太太而撫摸她」，在同房的小梅（化名）證稱聽到小蘋的呻吟聲，聲音愉悅，台中高分院合議庭以不能證明黃男犯罪，判黃男無罪。

檢方起訴指出，黃男與小蘋的丈夫阿雄是舊識，2017年8月19日，小蘋與丈夫及許男、小梅等人前往黃男家探視新生兒，席間小蘋與小梅因感睏倦先行至2樓客房休息。

黃男與阿雄、許男留於客廳飲酒聊天直至隔日凌晨3 、4點，黃男向阿雄及許男稱欲至2 樓客房玩網路遊戲，黃至2 樓客房時，利用小蘋熟睡不知抗拒之際，右手伸進她衣服內撫摸胸部，並伸入她褲內撫摸下體。小蘋因而驚醒出聲，黃始罷手離去，經小蘋提告。

黃男否認乘機猥褻犯行，辯稱「案發當天我喝了很多酒，我當下喝醉了，到2樓使用房間內之電腦，也睡在那邊，後來我被小蘋的聲音嚇醒，我就趕快離開，我當下可能把她誤認為我太太而撫摸她，但我亦不確定究竟有無觸摸她，案發後我透過LINE跟她道歉」。

證人小梅證述，小蘋當時有發出約1至2分鐘之呻吟聲音，該聲音似屬愉悅，此節與小蘋指訴當時因驚恐而不知所措，或有發出些微聲音才讓黃男收手離去之情節並不相符。

合議庭從小梅與黃男LINE對話，得悉兩人在案發後共同談論本案案件後續應該如何處理，小蘋並同意配合黃要求試著安撫丈夫情緒，與她指訴案發後很擔心、害怕黃男向丈夫亂說話致遭丈夫誤會之情緒甚不相同。法官遂以不能證明黃男犯罪，罪嫌不足判黃男無罪。

女子小蘋（化名）與丈夫阿雄前往探視黃男的新生兒，席間小蘋因感睏倦至客房休息，遭黃趁機猥褻，台中高分院合議庭以不能證明黃男犯罪，判黃男無罪。圖／本報資料照
女子小蘋（化名）與丈夫阿雄前往探視黃男的新生兒，席間小蘋因感睏倦至客房休息，遭黃趁機猥褻，台中高分院合議庭以不能證明黃男犯罪，判黃男無罪。圖／本報資料照

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