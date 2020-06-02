為胞妹官司辯護 前檢察官王全中遭彈劾

監察院彈劾審查會今天以11票全數通過，彈劾南投地檢署前檢察官王全中，原因是王任職期間以其胞妹辯護人自居，積極參與相關訴訟程序，違反檢察官不得擔任辯護人禁令，將依法移請司法院職務法庭審理。

監察院表示，這件彈劾案由監委蔡崇義、高涌誠負責調查。彈劾案文指出，被彈劾人王全中原係南投地檢署檢察官，去年十月一日辭職，他在該署任職時，即曾於2012年4月間，因違法聲請於其親人（妻、子、岳母等人）所涉行政訴訟中擔任代理人引發爭議，經民眾檢舉交南投地檢署查明後，由該署提供相關規定 「促請注意」。

監察院表示，王全中未知所警惕，2017年間，其胞妹與他人因糾紛所致之誣告、傷害及偽造文書等訴訟案件中，又以其胞妹辯護人自居，積極參與相關訴訟程序，甚至為此多次表明檢察官身分，以及曾有「具狀聲請交付審判」之核屬執行律師職務情事，嚴重損害檢察官形象及司法公信，違反法官法、檢察官倫理規範等規定，情節重大。