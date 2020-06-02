警局前揮棍逞兇 屁孩秒被逮：都是因為公車煞車聲太吵

25歲陳姓男子5月29日騎機車行經台北市萬華區康定路時，因故朝停放在路邊的客運胡亂噴漆，並趁司機下車查看時，持球棒朝對方揮舞；因現場正處轄區西門町派出所正前方，數名員警聞聲後立即衝出派出所將陳男壓制逮捕，詢後依法送辦。

據了解，當天中午陳男騎車沿康定路南往北方向行進，途經客運站牌，正好遇到停在路邊的275路客運；只見他將機車停放在客運左側，從機車車廂內拿出噴漆罐朝客運車體胡亂噴灑，司機見狀下車查看，陳男又拿出一支球棍朝司機揮舞，所幸全程不到10秒，陳男就遭聞聲而來的員警壓制逮捕，未釀成人員受傷。