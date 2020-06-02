聽新聞
test
0:00 / 0:00
警局前揮棍逞兇 屁孩秒被逮：都是因為公車煞車聲太吵
25歲陳姓男子5月29日騎機車行經台北市萬華區康定路時，因故朝停放在路邊的客運胡亂噴漆，並趁司機下車查看時，持球棒朝對方揮舞；因現場正處轄區西門町派出所正前方，數名員警聞聲後立即衝出派出所將陳男壓制逮捕，詢後依法送辦。
據了解，當天中午陳男騎車沿康定路南往北方向行進，途經客運站牌，正好遇到停在路邊的275路客運；只見他將機車停放在客運左側，從機車車廂內拿出噴漆罐朝客運車體胡亂噴灑，司機見狀下車查看，陳男又拿出一支球棍朝司機揮舞，所幸全程不到10秒，陳男就遭聞聲而來的員警壓制逮捕，未釀成人員受傷。
陳男向警方供稱，他當時是因為剛好心情不好，又遇到該輛客運「煞車聲太吵」，才會一時情緒失控朝客運洩憤；僅因此就對客運噴漆甚至試圖傷人，也讓警方聽了直搖頭，感嘆「現在的人犯案都是這什麼奇怪的原因？」。警方詢後將陳男依毀損、恐嚇危害安全罪嫌移送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言