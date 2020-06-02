警私密照遭瘋傳控上級護短 督察當面澄清：就差你提告

台北市一名高姓警員日前因與妻子的私密照出現在機關公用電腦中，遭人惡意散播，被主管單位約談釐清案情；高懷疑「私密照案」是黃姓前同事所為，向上級報告未果，今天在市議員徐立信陪同下，質疑分局徇私護短。警方強調，妨害秘密案件屬告訴乃論，若高正式提告，將依法偵辦，絕不護短。

據了解，高姓警員任職於台北市中正二分局警備隊，先前因被檢舉將自家大型重機停入分局停車位內，未繳停車費，還用公家水源洗車，遭記小過一次；上個月又因與妻子的私密照無故出現在分局公用電腦中，遭人惡意散布在網路群組上，被分局督察組約談釐清案情。

高今天在市議員徐立信陪同下舉行記者會。高指控，他將車輛停在分局停車位內，、用公家水洗車，這些都是事實，處分也就認了；但私密照被人散播，他是被害人，督察組怎麼只約談他，不調查是誰所為？「反倒調查被害人，真的是『有關係就沒關係』，這潛規則我懂！」

高說從警近30年，今天出面投訴要背負龐大壓力，不知道未來還能不能當警察，日前還被醫生告知罹患憂鬱症。私密照被散布，他是聽同事告知才知情，對話紀錄顯示，放有私密照的雲端空間連結，是由一名已調走的黃姓前同事所傳。

據悉，高所指的黃姓警員，因去年1月被爆出利用職務便利，半年內查了6000筆個資，被調任北投分局，禁止電腦資料查詢權限。

台北市警局表示，警方對受有冤屈者絕對不會「秋後算帳」，針對不法也絕不寬貸。中正二分局督察組長林信介在記者會說明，高私密照案目前正在調查，礙於妨害秘密案件屬告訴乃論，至今皆未接獲任何被害人提告，部分媒體揭露的照片截圖，皆已打上馬賽克去識別化，調查實屬不易。