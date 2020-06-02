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涉收頂新525萬獻金替黃昭順輔選 前黨部主委不知情無罪

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

國民黨高雄縣黨部涉嫌收受頂新集團525萬元政治獻金疑雲，即便時任縣黨部主委劉進添再三喊冤，強調只是聽從「長官」、也就是當時立法院長王金平交辦，沒多加過問就指示會計將現款放入保險箱，仍被依違反政治獻金法起訴。橋頭地院今天下午宣判，劉進添無罪，可上訴。

審判長宣判時簡要宣讀判決理由，合議庭認為，劉進添在收受525萬元現款當下，並不知情該筆現金可能來自外國法人捐贈，雖未經查證，但屬於阻卻責任事由，劉進添無罪。橋頭地檢署表示，將等收到判決書後，再研議是否上訴。

劉進添今天並未出席聽判，但他幾次出庭都否認涉案，私下喊冤說，自己畢生謹守道德規範，執行長官交辦任務，沒想到卻在退休後、含飴弄孫之際捲入政治獻金官司，家人為此擔心不已，「如果我真有錯，我一定坦承，但我真的不知道這是政治獻金」。

據了解，該筆525萬元政治獻金來自頂新集團旗下開曼島頂新公司；由於該公司有三成持股是海外法人，依法捐獻給政黨的政治獻金不能超過300萬元。然而，當時頂新集團董事長魏應交透過王金平，將525萬元政治獻金交給高雄縣黨部，用作首屆高雄市長國民黨候選人黃昭順輔選動員、文宣經費。

高雄地檢署據報深入追查，認定高雄縣黨部沒查證525萬元政治獻金來源，又未退還開曼島頂新公司、或向監察院辦理繳庫，已違反政治獻金法，依法起訴黨部主委劉進添。時隔多年，案子移轉橋頭地檢署，由橋頭地院接手審理。

劉進添坦承確實曾透過王金平取得525萬元經費替黃昭順輔選高雄市長，事後也依王金平指示，開立收據給開曼島頂新公司，但堅稱，該筆款項僅是縣黨部宣傳行政經費，並非政治獻金，也根本不認識頂新、魏應充等。

審查庭法官質疑市黨部未退還該筆政治獻金，也未繳還監察院，檢察官也認為，劉進添身為收據開立人，有義務了解、查詢政治獻金來源。劉進添只說，「不知道來源，無從退還」。

劉強調，國民黨中央高層或多或少都曾給地方黨部一些工作款項，基於行政倫理，「長官交辦的任務當然不會多過問」，當時國民黨南部政治由王金平督導，自然也就聽從指示辦事。

檢察官曾傳喚魏應交、王金平接受訊問，王金平表示，高雄市長等三合一選舉輔選時，劉進添反映國民黨部沒有選舉經費，魏應交才拿出出525萬元現金幫忙，分兩、三次交給劉運用；魏應交則證稱，王金平某次募款時提到，黃昭順競選文宣廣告、動員經費都不夠，請求支援，這才將525萬元交給王。

國民黨高雄縣黨部涉嫌收受頂新集團525萬元政治獻金疑雲，橋頭地院認定，前高縣黨部主委劉進添不知情，判他無罪，可上訴。記者賴郁薇／攝影
國民黨高雄縣黨部涉嫌收受頂新集團525萬元政治獻金疑雲，橋頭地院認定，前高縣黨部主委劉進添不知情，判他無罪，可上訴。記者賴郁薇／攝影

政治獻金 王金平 國民黨

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