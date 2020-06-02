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昔日嘴塞紙一戰成名 新北市議員王淑慧涉貪起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市議員王淑慧涉嫌利用人頭詐領公費助理補助款，今年4月被檢調搜索約談時，曾對媒體喊冤，強調「我絕對不會做出貪汙的事情」。 記者陳俊智／攝影
新北市議員王淑慧涉嫌利用人頭詐領公費助理補助款，今年4月被檢調搜索約談時，曾對媒體喊冤，強調「我絕對不會做出貪汙的事情」。 記者陳俊智／攝影

新北市議員王淑慧涉嫌利用人頭詐領公費助理補助款，今年4月被檢調搜索約談時，曾對媒體喊冤，強調「我絕對不會做出貪汙的事情」，不過因案被收押後，她改口認罪並繳回不法所得385萬餘元，今天也被新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。

據了解，王淑慧從政多年，擔任過板橋市民代表、台北縣議員、立法委員等職，曾在立委任將提案塞進嘴裡、阻擋提案而受媒體關注。她2008年立委連任失利後，2010轉戰新北市議員連任至今，也是轉戰議員後被懷疑有詐領補助款情事。

檢調調查，新北市議會設有議員公費助理補助，採實報實銷，一名議員一個月最多可請領24萬元，每人最高不得超過8萬元，而王淑慧涉嫌利用親友充當人頭助理，將補助佔為己有。

起訴指出，王淑慧在第一屆市議員任內聘用了林姓公費助理，自2011年1月到2017年5月為止，共向市議會申請了152萬餘元補助款和春節慰勞金，但實質上，她每月僅支付林姓助理1萬5千元，其餘款項均留為己用。除了林姓助理，她也利用王姓、謝姓親友名義虛報補助款，得手347萬餘元。

另外，王淑惠的另一名林姓助理擔心自己擔任助理後會影響原本的勞保數額，王得知後，同意讓她以友人掛名助理，再由魏姓女子辦理補助款事宜，也有使公務員登載不實的嫌疑。

據了解，王淑慧起先否認涉案，因此被檢方聲請羈押禁見，經法院裁准後，仍強調自己一毛錢都沒拿，不過在日前借提應訊時改口坦承，除自白犯行，也繳回全部不法所得。

檢方調查後，認定王淑慧等人涉犯貪汙治罪條例的公務員利用職務詐取財物罪和刑法的使公務員登載不實罪，起訴後，也建請法院審酌王女等人在偵查中自白犯行並繳回犯罪所得，依法減輕其刑。

公務員 貪汙

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