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海豚灣戀人童星王欣逸殺人交保後跑了？ 檢請求拘提

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

曾因偶像劇「海豚灣戀人」、「綠光森林」走紅的童星王欣逸，2016年為了幫朋友出氣，和同夥分別持西瓜刀、球棒痛毆曲姓少年；曲頭部受創重傷昏迷，翌年1月死去。桃園地院依殺人罪判王15年徒刑，共犯林泓嶸、林政豪依傷害致死判13年，陳姓女共犯無罪，王的哥哥通緝中。台灣高等法院今開庭，王卻沒現身，遭限制住居的林政豪也跑到柬埔寨「工作」。

王欣逸的律師表示，聯絡不上王，也不知道他為何沒到庭；林政豪的律師則說平時都靠電子郵件聯絡，但林後來沒再回信，家人說他到柬埔寨工作，也不知何時出國。法官質疑兩人當初以十多萬交保，也限制住居，為何未到庭。高檢署公訴檢察官表示應依法拘提，尤其林政豪明知還有案件繫屬法院，竟私自前往柬埔寨，應通知交保人。

王欣逸另涉一起教唆犯恐嚇危害安全罪，一審被處2月得易科罰金之刑，高院在開庭時，他經傳喚也未到，高院4月29日駁回上訴定讞。

檢警調查，王欣逸（25歲）得知葉姓友人和另名李姓少年有糾紛，2016年7月21日和2名林姓、陳姓及王姓友人，晚上10點多分別持西瓜刀、球棒等打算教訓李，一行人跑到對方在蘆竹的住家，李和林姓、曲姓友人嚇得拔腿就跑，但仍被追趕。

曲姓少年因行動不便，遭王欣逸等人包圍。王拿球棒痛毆他頭部9下，其他人拿刀揮砍、痛毆，曲倒地失去意識，眾人才離去。曲被送醫，因腦部受創呈現重度昏迷、氣血胸，檢方當年10月依殺人未遂罪起訴王等5人。

桃院審酌王等人並不認識曲，無深仇大恨，卻圍毆手無寸鐵、無反抗力的曲致死，迄今也只賠償喪葬費，對事發過程避重就輕，判王欣逸15年徒刑、共犯林泓嶸、林政豪依傷害致死罪判刑13年，另名陳姓女子無罪。

高院今開庭時，林泓嶸表示沒有要殺曲，他只是陪同去，況且他手上的開山刀「很鈍」。但林的說法馬上遭法官質疑「都砍成那樣了，還說很鈍？」，指若刀很鈍還能砍死人，下手力道豈非大？

檢察官指出，一審對林泓嶸、林政豪只論以傷害致死罪，罪名竟和王欣逸不同，但林泓嶸拿的是開山刀，在刀棍齊下的關鍵26秒死者肺部遭穿刺，與開山刀有相當因果關係。

被害人母親在一審宣判時表示，當時小孩才國中畢業，事發就陷入昏迷沒有醒來，她的遺憾至今無法忘卻。她斥責王等人連一句道歉也沒有，調解過程沒有誠意，還批評下手凶殘的王欣逸應判無期徒刑，而陳姓女子「最該死」竟無罪。

陳女今辯稱「我沒有參與毆打」。

王欣逸（左）2004年時參加電視節目，與藝人唐從聖合影。本報資料照片
王欣逸（左）2004年時參加電視節目，與藝人唐從聖合影。本報資料照片

柬埔寨 殺人

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