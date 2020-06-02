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建台水泥告發練台生浮報工程作業費逃漏稅 檢方不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

建台水泥公司指控，三禾資產管理公司負責人練台生，為了牟取建台水泥與三禾資產簽署高雄左營區土地重劃開發計畫的約定利潤，涉嫌違反商業會計法等，浮報工程作業費且逃漏稅。士林地檢署認為，建台水泥空泛指訴，練台生罪嫌不足，以不起訴處分。

建台水泥指出，三禾與其在2016年間簽署協議書，練台生因此能參與「高雄市第63期左營區左東路1-1地號等自辦土地重劃區」的開發計畫。

建台水泥告發指控，練台生明知三禾和承包商無實際交易往來，卻想設法向建台水泥取得協議書的約定利潤，違反商業會計法、稅捐稽徵法、偽造文書等，製作不實單據、會計憑證，還有帳冊，浮報數目不詳的工程作業費，甚至逃漏營利事業所得稅。

建台水泥聲請余姓證人作證，「我們在荒廢的土地上做水溝、道路、公園，規劃成個字的區域，且已足額領得結算書上所載的工程款」。

不起訴書指出，建台水泥和三禾公司負責人練台生，在高雄地方法院打民事官司，建台水泥請求三禾公司交出各項帳冊，供其確認，但被拒絕。檢察官認為，三禾公司提供的證據資料，在民事官司已足以勝訴，所以未提供給民事法院及建台水泥作業費具體細目帳冊，此為常見之事且有合理性。

檢察官認為，不能僅憑建台水泥片面臆測，認為練台生涉犯罪行，進一步強使練台生、余姓證人提出帳冊。檢方認定，建台水泥自稱的合理推論為空泛指訴，全案以不起訴處分。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

練台生 檢察官 逃漏稅

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