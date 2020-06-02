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「選票上簽名」韓粉信了還分享 吃官司結果曝光
高雄蕭姓男子疑為挺高雄市長韓國瑜選總統，去年11月誤信訊息「記得一定要在選票上簽名，才不會被國家機器做掉！」是真的，還涉分享到臉書，遭依意圖使人不當選罪嫌法辦。高雄地檢署認為，選票上簽名跟長久以來投票習慣不一樣，縱使此言論有戲謔候選人的意涵，事證不足，將蕭不起訴處分。
去年底廣傳的訊息，全文為「重要提醒，冥禁黨無所不用其極，明年大選除了堅持投韓總以外，記得一定要在選票上簽名，才不會被國家機器做掉！請所有韓家軍幫忙分享！」不過台灣事實查核中心網站也有出面澄清，根據「總統副總統選舉罷免法」及中選會規定，簽名的選票應屬無效票，此為錯誤訊息。
據了解，去年底挺韓國瑜的社團有人PO出訊息，被韓粉怒指是反串，目的疑為防止韓國瑜當選，嗆聲「1450反串別上當」。
警方移送指出，蕭姓男子去年11月29日涉在個人臉書張貼「重要提醒，冥禁黨無所不用其極，明年大選除了堅持投韓總以外，記得一定要在選票上簽名，才不會被國家機器做掉！請所有韓家軍幫忙分享！」已涉犯總統及副總統選舉罷免法第90條意圖使人不當選罪嫌。
蕭姓男子應訊辯稱「我也被騙，我只是要分享而已」；檢方認為，縱使這言論有粗俗、戲謔候選人的意涵，但一看就知道不符長久以來投票的習慣，加上沒有其他事證足以認定蕭違反選罷法，罪嫌不足，處以不起訴。
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