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台大副教授犯5罪聲請「精神鑑定」 法院：可減刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

國立台灣大學某研究所王姓副教授被控言詞侮辱研究所所長、教職同仁、強行搬走同事保管的碩士班報名資料箱，被檢方起訴。法院審理時，王以精神抗辯，主張減刑，獲法官採證，台北地院今天依誹謗等5罪判他拘役120日，得易科罰金12萬元。可上訴。

法院認定王共犯5罪，分別是2個誹謗罪、2個公然侮辱罪、1個強制罪，王開庭時認罪，但主張精神抗辯，法官將他送鑑定，再根據鑑報告認定王行為時辨識能力已顯著降低，符合減刑要件，就他所犯5罪分別判刑，訂一應執行刑。

事實上，王並非首次因刑案上法院接受審判，他曾攻擊研究所所長被判拘役刑110日，也曾追求女研究生被處分停止教權打行政訴訟，教學作風爭議性高。

檢方指控，王於2016年6月1日到9月19日對研究所所長罵「包庇自己的老師」、「不要臉，做這種齷齪事」、「你是個貪瀆的所長」、「你擅改所有東西、自肥、你加工、偽造文書」。

此外，2016年10月12日，王強行取走同仁保管的碩士班報名資料，同一天再侮辱、指摘毀損同仁名譽，動手拉扯同仁背部；10月20日，他罵同仁「貪瀆、跟著一起吃錢、自肥啊」，被害人向檢警提告，檢方將王起訴，法院審理，王認罪，但稱有精神疾病。

法院調查，王於2017年11月7日取得身心障礙證明，在此之前，2017年7月至2018年7月在國軍新竹地區醫院就診，診斷出有憂鬱症，為刑法定義具精神障礙的人。

法院開庭，囑託國防醫學院總醫院北投分院對王施以鑑定，根據鑑定文書，法官認為，王雖然知道自己對同事的作為可能違法，但因情緒及幻聽影響，使他覺得需要阻止別人是伸張正義、在做對的事，並覺得自己就是要這樣做，不覺得有錯。

判決指出，依調查證據與精神鑑定，王5次犯行時，確因本身精神障礙導致辨識行為的控制能力顯著降低，而較一般正常人為「遜」，應依刑法規減輕其刑。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

國防醫學院 憂鬱症 公然侮辱 台灣大學

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