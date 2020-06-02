批高雄流行音樂中心餐費5萬9 檢方認證不起訴藍議員

國民黨高雄市議員邱于軒去年11月質疑高雄流行音樂中心的董監事會議「餐費高達5萬9」，被尹立告加重誹謗罪嫌。圖／翻攝邱于軒臉書 國民黨高雄市議員邱于軒去年11月質詢、在臉書貼文質疑高雄流行音樂中心的董監事會議「餐費高達5萬9」，高雄前文化局長、「Wecare高雄」發起人尹立怒告加重誹謗罪嫌。高雄地檢署調閱業務費明細，發現2018年7月25日的餐費確實支出5萬9743元，認定邱于軒並沒杜撰，此質疑也攸關公共利益，將她不起訴。

邱于軒另反控尹立涉誣告罪嫌，檢方查出，尹立是看見邱于軒的留言後認為自身名譽受損，是出於對自身名譽合理的維護，不構成誣告罪，也對尹立不起訴處分。

邱于軒今天同時接獲尹立告她、及她反控誣告罪嫌的不起訴書類，她強調，「既然我沒有妨害他的名譽，是基於合理事實所為的評論，那他不想承認這個事實就對我提告，對我來說是違法也是不公平的，所以就這個部分，我會為了社會公義，再提起再議。」

尹立提告指出，邱于軒去年11月1日上午，涉在臉書粉專貼文「7月25日的董監事會議，餐費就高達五萬九」、「你吃飽沒？」等不實內容，指謫他有不當使用經費行為，以致貶損名譽，犯加重誹謗罪嫌。