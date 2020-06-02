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酒駕累犯撞飛單車騎士 害他摔進大圳慘死判2年4月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園孫姓男子酒駕遭吊銷駕照，但他不知悔改再度喝酒上路，高速撞飛騎腳踏車的陳姓男子，因力道猛烈害對方摔進一旁大圳，孫竟肇逃最後才在妻子陪同下自首，警方則在圳底發現頭顱破裂慘死的陳，法院痛斥孫罔顧公眾安全，考量累犯加重、自首減刑等，依酒駕致死判他2年4月，可上訴。

檢警調查，孫男2018年7月14日晚上8點多酒後開著1輛小貨車，行經新屋區桃93線時，追撞前方同向騎腳踏車的陳姓男子，因撞擊力道過大，陳遭撞飛掉落一旁大圳內，當時和陳一同騎車的黎姓友人躲過一劫，但回頭卻只看到陳的腳踏車，卻找不到已掉落圳底的陳男。

未料孫肇事後不但沒留在現場，反而開車加速逃逸，但不久後良心不安在家人陪同下到派出所自首，當場測得呼氣值每公升0.7毫克；直到晚上10點多，警方根據孫、黎所稱事故地點，才在附近的大圳底下找到陳男，但他因頭顱破裂慘死。

審理時孫坦承不諱，表示當時見前方有2個人騎腳踏車併行，來不及反應就撞到左邊那輛腳踏車，再看後照鏡只有1人起身，他想自己可能撞到人了，就先回家告訴老婆並陪同去自首。

法院發現，孫2013年就因酒駕遭判刑2月，這次5年內再犯酒駕，酒測值更高達每公升0.7毫克，甚至肇事害被害人死亡，顯然未記起教訓，依法加重其刑，另考量孫犯後自首，符合減刑。

法院認為，孫未領有駕照仍酒駕上路，罔顧公眾安全，撞擊被陳男釀死亡悲劇還逃逸，造成被害家屬悲痛不已，惡性實屬重大，但念在他犯後自行到派出所自首，勇於承擔過錯，並已和被害家屬達成調解、賠償，依酒駕致死、肇事致死逃逸罪，各判孫有期徒刑1年10月、8月，應執行2年4月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

酒駕 自首

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