指婦人買口罩遇車禍 李來希被移送社維法獲不罰

全國公務人員協會榮譽理事長李來希今年3月在臉書發表對政府配送口罩看法，並在留言區張貼一張車禍新聞照片，指「為了排隊買口罩，被車輾斃」等語，被控違反傳染病防治法。他4月獲不起訴處分後，再被警方依違反社會秩序維護法移送新北地院裁罰，但法官認為構成要件不符，裁定不罰。

今年3月，李來希在臉書張貼民眾在藥局前排隊照片，內容寫道「口罩排隊奇觀，請大家來排隊拍照存證，一起來貼網」，接著又在該照片的留言張貼一張死亡車禍照片，回復「為了排隊買口罩，被車碾斃！唉！」等語。

李來希因為貼文被刑事局移送嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例和傳染病防治法2罪，經新北地檢署調查後，4月初獲不起訴處分，但4月底又因同樣的貼文，再被蘆洲分局以違反社會秩序維護法移送新北地院裁罰。