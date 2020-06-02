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狼父趁同睡磨蹭12歲女兒腿 法院判4年6月

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

新北市一名狼父趁12歲女兒熟睡，竟伸出狼爪摸女兒胸部、大腿、下體，甚至用生殖器磨蹭大腿，女兒不敢出聲，只能繼續裝睡，直到第4度離家遭警察尋獲，才勇於說出睡覺時被摸，「每周3次」。士林地方法院認定，狼父犯成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，共103罪，分別處有期徒刑1年，應執行有期徒刑4年6月。

判決指出，狼父和妻子在2011年離異，女兒由他單獨監護照顧，父女倆同住套房，睡同一床。2017年6月下旬某日，明知女兒年僅12歲，竟在夜晚趁女兒睡覺不知抗拒，伸手摸大腿、胸部、下體，再用生殖器猥褻磨蹭女兒大腿，犯乘機猥褻1次。

女兒的母親在同年暑假曾到套房和父女同睡一晚，當時女兒告知媽媽，睡覺時被爸爸亂摸，母親帶著女兒離開約14天，但狼父通報失蹤人口。女兒經警察尋獲後返家，開始在睡覺時慘遭狼父亂摸，「每周3次不間斷」。

女兒供稱，每次都有用生殖器磨蹭大腿，「都趁我睡覺時做這件事，他開始磨蹭我就會醒來，我沒有說話或反應，都是閉眼裝睡，我覺得不舒服，但從沒告訴爸爸我不喜歡這樣」。

女兒受不了2度離家，但均自行返家，最後在2018年4月，第4度離家，躲到朋友家住1個多月，直到同年6月間遭警方尋獲。經朋友詢問後，女兒才說出，爸爸會趁睡覺時對她毛手毛腳，感到很不舒服。全案通報，並安置寄養家庭。

合議庭認為，女兒從2017年7月至2018年4月，身心延續緊張、害怕等受創反應，向他人揭露遭侵犯經過時，明顯發抖，絕非僅遭受猥褻1次。

狼父矢口否認犯行，辯稱從未侵犯女兒，全案只有女兒片面指訴，女兒是不服管教，受到前妻和男網友唆使說網。

經社工、第四次離家投宿的朋友等證人證詞，女兒不曾說謊。女兒也曾向社工坦承，也被繼父摸過大腿，離家曾到新竹和男網友一起住等。

合議庭認為，女兒非因不服管教，就隨意誣告，若是和母親合謀誣告，可直接報案，無需反覆離家，認定女兒長期在夜晚入睡時，多次遭乘機猥褻，計算2017年7月至2018年3月間共259日，扣除離家17日，再以每周3次頻率計算，共計遭乘機猥褻102次。

合議庭審酌，狼父不思善盡呵護照顧女兒成長之責，竟為滿足性慾，多次乘機猥褻，行為泯滅人性、顛倒倫常，對女兒身心成長造成創傷及負面影響，依法判刑。全案可上訴。

示意圖。 圖/本報資料照片
示意圖。 圖/本報資料照片

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