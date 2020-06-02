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萬華「伊拉克」流竄拉客 柯文哲：以專案處理
台北市長柯文哲下午赴議會進行市政總質詢，議員應曉薇質詢台北市萬華「阿公店」的問題，指「伊拉克」流竄拉客，警方站崗沒用，柯文哲和市警局長陳嘉昌承諾會以專案處理。
應曉薇說，「伊拉克」四處拉生意，在桂林路、康定路一帶做生意，每一家店都有黑衣人站崗，一看到警察就跑光了，她要求萬華分局要處理，她問如何加強取締？陳嘉昌說，不容許他們在公共場所拉客。
柯文哲也說，有一陣子控制比較好，現在又有問題，會專案解決。另外，因陳嘉昌將退休，議員李傅中武問柯文哲，對陳嘉昌的表現如何，肯定他的表現？柯文哲說，建議他明年直接退休，至於他的表現，各項客觀標準都ＯＫ，也在肯定範圍內。
另外，環南市場仍有不少問題待解決，應曉薇質疑如何在7月4日開幕？黃珊珊說，近來陸續都有改善，至於溝糟髒亂，黃珊珊說，裡面的糟會換掉，當初設計有錯，六月底會全部換掉。
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