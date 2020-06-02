走私販售禽流感動物用禁藥 主嫌遭收押
蘇姓男子自108年從中國地區輸入非法禽流感動物用禁藥，販售給鵝場飼主牟利，檢警調日前逮捕蘇姓男子等6人，檢方認為蘇男有串供之虞向法院聲請羈押獲准，其餘5人交保候傳。
雲林地檢署今天發布新聞稿指出，蘇姓男子（48歲）自108年5月起，從中國地區輸入非法禽流感動物用禁藥，再以每桶新台幣2萬8000元的價格，透過層層轉賣方式，販售給鵝場飼主以牟利。
經檢方調查，蘇姓男子等6人明知國內採取撲殺防疫方式，防止病毒擴散，竟為圖私利，鋌而走險，輸入動物用禁藥，造成防疫漏洞，甚至使禽流感防疫更加困難，惡性非輕。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華今天指出，專案小組日前兵分多路，到蘇姓男子住處、工作地點、養鵝場進行搜索，現場查扣非法禽流感動物用禁藥，並帶回蘇男與證人共14人。
黃怡華表示，蘇姓男子等6人分涉犯動物用藥品管理法第33條第1項輸入動物用禁藥、同法第35條第1項販賣動物用禁藥罪嫌，其中蘇男經檢察官朱啟仁訊問後，以有串供之虞向法院聲請羈押獲准，其餘5人以5萬元至10萬元不等金額交保候傳。
全案現由檢方深入追查中，相關藥品已送鑑驗，並由雲林縣動植物防疫所對相關的鵝場進行採檢中。
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