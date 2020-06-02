升級電腦翻拍員工LINE說老闆壞話 資訊人員挨告
北市一名馬姓員工與游姓老闆有勞資糾紛，調解時發現游男拿出電腦版LINE對話，認為被偷登帳密並偷拍，提告涉妨害秘密等罪。偵查中，馬得知是資訊人員為電腦升級，開啟螢幕看到未登出的對話翻拍，便對游男撤告，改告資訊人員，台北地檢署今給予游男不起訴處分。
檢方調查，馬男指控，去年7、8月間被公司資遣，認為游姓老闆不當解雇，雙方到勞工局進行勞資爭議調解。自己卻在協調過程中，發現游男拿出電腦版LINE對話翻拍照片，表示他講公司壞話。
馬男不滿私人對話被截圖，懷疑是游男趁他下班偷開電腦登入電腦版LINE，提告涉嫌妨害秘密、入侵電腦或其相關設備等罪。由於LINE電腦版登入會在手機版出現通知，檢方偵查時，馬男提不出此證據以證明當時曾被別人偷登入。
而游男則辯稱，對話截圖是馬男仍在職時，資訊人員為升級電腦開啟螢幕，在桌面上看到沒關閉的LINE對話紀錄，是馬男在講老闆壞話，才會順手翻拍傳給他。馬男疑似得知翻拍者不是游男因而撤告，改告資訊人員，檢方今不起訴游男。
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