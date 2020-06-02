大法官宣告通姦違憲無效 他刑事免訴民事要賠60萬

大法官上月29日宣告刑事通姦違憲無效，沈男與有配偶的陳女先後到摩鐵嘿咻5次，一審被依妨害家庭罪判刑1年，在大法官宣告刑事通姦違憲無效後，沈男上訴二審將可獲免訴，但民事求償他逃不了，陳女的丈夫曾男自稱精神大受打擊，暴瘦10公斤，請求損害賠償，台中地院判決沈男賠償曾男精神慰撫金60萬。

曾男表示，他與陳女結婚7年，並育有2，而沈男是陳女的高中同學，2018年9月間，突然與陳女聯絡，同年11月16日至同月30日，在雲林縣一家摩鐵房間內發生5次性關係。（陳女涉犯通姦罪部分經曾男撤回告訴，判不受理）。

經曾男提告，一審以沈男犯相姦罪，共5罪，各處有期徒刑4月，如易科罰金，均以新台幣1000元折算壹日。應執行有期徒刑1年，如易科罰金，須繳新台幣36萬元。沈男不服上訴二審，但大法官上月29日宣告刑事通姦違憲無效，沈男刑事相姦罪將可獲判免訴。

曾男請求損害賠償，指出沈男與陳女間通姦行為，已嚴重破壞他與間婚姻關係忠貞基礎及家庭生活和諧互信，他心裡遭受之打擊精神所受痛苦巨大，因此暴瘦10公斤，請求沈男賠償精神慰撫金300萬元。

法官認沈男與陳女的相姦行為，已破壞曾男的圓滿婚姻生活，造成婚姻關係中最重要的信賴關係遭到嚴重破壞，致曾男在婚姻關係中受到相當程度之精神苦楚，配偶權受到侵害，求償即屬於法有據。