明陽中學爆替學生夾帶違禁品 法律書真相是色情小說

少年矯治學校「明陽中學」爆替學生夾帶違禁品！檢廉查出，黃姓教導員、林姓管理員3年前起涉替學生夾帶香菸、乳清高蛋白粉、色情刊物等入校，直到今年3月校方人員在庫房發現許多未開封香菸才曝光。高雄地檢署偵辦後，認定黃圖利4名學生共5萬8700元、林圖利4學生共62萬1700元，今天依對主管或監督事務圖利他人罪嫌起訴。

據了解，教導員黃姓男子（51歲）、警衛隊管理員林姓男子（46歲）起初應訊辯稱，是為送學生生日禮物，或表揚學生幹部帶班級的表現良好予以獎勵，檢方並未採信，聲請羈押禁見獲准，後來偵查期間2人改口認罪並配合辦案，檢方同意之下，由法院改裁黃15萬交保，林則10萬元，檢方也認為2人有自白犯行，建請法院依貪汙條例第8條第2項前段規定減輕刑度。

檢方查出，黃姓、林姓男子疑為討好學生、管理學生秩序方便，利用教導員及管理員入校戒護區不用經過檢查的漏洞，從2017年起至今年2月間，自行購買或受學生委託代購、替學生家屬轉交物品等方式，陸續將香菸、乳清高蛋白粉、色情書刊、青春痘藥膏等違禁品夾帶入校。

校方人員今年3月2日在黃姓男子保管的庫房中，驚見沒開封香菸36包、已分裝香菸60支、打火機、滅煙器3支，由政風室通報廉政署南調組，並報請雄檢指揮偵辦，同月12日檢、廉前往搜索，查扣菸品、色情刊物等證物，陸續訊問25人次。

依「少年矯正學校設置及教育實施通則」、「明陽中學收容學生親友送入飲食注意事項」，訂定香菸等物品是違禁品，檢方及廉政官員探詢了解，內部轉售單1支香菸，就能高達200元，1本色情刊物1000元，1罐乳清高蛋白粉1900元，比市價還高，以此物品進入學校後的價值，計算認定黃姓男子共圖利4名學生，讓4人獲得5萬8700元不法利益，林姓男子圖利使4名學生獲得62萬1700元不法利益。

廉政官員清查，兩人分別圖利的對象，其中1名學生相同，共7人，而這些學生中有人勤於健身才需要食用高蛋白，身材明顯精壯、帥氣；至於還搜出書籍「大學刑法課」，辦案人員一度以為學生有意就讀法律系，沒想到仔細閱讀內容文字，竟是成人色情小說，也嚇了一跳。