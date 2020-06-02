北市警破獲詐騙車手團 逮幹部等4人送辦

台北市大安警分局今天宣布破獲詐騙集團車手案，逮捕33歲馮姓幹部等4人，歹徒是以「猜猜我是誰」詐騙台灣民眾，警方訊後依加重詐欺等罪嫌移送北檢偵辦。

北市警察局大安分局召開記者會，偵查隊副隊長周維強說，日前接獲情資，有詐騙集團指派車手在轄區內領取贓款，經布線查緝發現，馮姓男子等人涉嫌，並掌握線索得知馮男等人在台北市等地住處。

警方查出，馮男擔任詐騙集團管理幹部，旗下有專門收取贓款的車手等人，集團以「猜猜我是誰」詐騙，有多名台灣民眾受害。警方昨天前往馮男在萬華區住處逮人時，馮男企圖開車逃逸，所幸最後仍被優勢警力逮捕。

警方也在現場查扣新台幣約80萬元、提款卡、手機等物。馮男遭逮後供稱，有協助收錢，其他則一律否認涉案。警訊後依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪把馮男等人移送台北地檢署偵辦。

大安警分局表示，只要車手敢領取贓款，一定抓人，從1月至今，已查獲車手32名。呼籲民眾，歹徒以「猜猜我是誰」假冒親友借錢詐騙行之有年，應牢記電話內容是否有詐騙關鍵句，也可打165反詐騙專線查詢，以防遭詐騙。