影／八德外役監BOT作業技訓工場 蔡清祥見證簽約

法務部矯正署八德外役監獄原地重建，預計明年6月第一階段完工，法務部也首度釋出後方閒置地建置作業技訓工場，桃市府經發局協助招商，由宏偉展業股份有限公司進駐並無償建置洗滌工場，為政府與民間攜手首例，今在法務部長蔡清祥、副市長高安邦見證下完成簽約，預計2年內完工，未來將提供41名收容人技訓機會，以復歸社會。

蔡清祥說，桃園市政府與法務部矯正署八德外役監獄共同推動的企業進駐興建作業技訓工場案是首開先例，感謝市府經發局招商，成功引進企業進駐建置作業技訓工場，「矯正機關並非只是刑罰處罰場所，也是復歸社會的教化場域」，歡迎民間企業跟矯正機關合作，無論是設置工廠還是提供工作機會，讓收容人監外作業，出獄後可與社會接軌。

今天早上簽約儀式在市府16樓舉行，由八德外役監典獄長楊方彥、宏偉展業股份有限公司董事長陳明智簽約，蔡清祥與高安邦擔任見證人。高表示，經發局將持續協助矯正署針對該案其他建築單元土地進行公告招商，歡迎企業投資者踴躍參與，提供收容人技訓機會，並促進桃園經濟發展。

市府指出，此招商案依國有公用不動產收益原則相關規定，由法務部矯正署八德監獄提供監所後方閒置土地，規畫建築單元招商，經相關評選程序，徵選宏偉展業股份有限公司進駐，契約期間為20年，預計可提供至少41名收容人作業技訓機會，後續再逐步提報更多技訓名額。

陳明智說，他們是在地經營的洗衣業，秉持的取之社會、回饋社會精神與進駐八德外役監興建技訓工廠，也協助活化國有地，未來更計畫與更生人保護協會合作，希望能開設小型洗衣店，拓展社區業務，也提高更生人社會認同。

楊方彥說，八德外役監正在原地重建，第一階段預計明年6月完工，可收容802人，包含自主監外（白天在工廠上班，晚上返監）45人，第二階段2022年可收容至2688人，技訓工廠在八德外役監後方2公頃空地，共計有6個單位，第1單元已由宏偉展業率先進駐，未來持續招商中。